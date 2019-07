ANRE, o instituție cu salarii uriașe, dar cu muncă mai puțină Un raport al Curții de Conturi releva faptul ca la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a tratat de multe ori cu superficialitate piața gazelor naturale din țara fie prin lipsa monitorizarilor planurilor de investiții, fie prin pasivitatea in cazurile in care anumiți operatori economici inca se manifestau pe piața deși nu mai aveau dreptul. De asemenea, ANRE a emis licențe deși nu erau indeplinite toate condițiile, Aceste scapari intenționate sau neintenționate s-au petrecut pe o piața care constituie una dintre principalele probleme ale siguranței sistemului național.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

