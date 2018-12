Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor ANRE, Guvernul României este îndreptatit sa adopte masurile de politica fiscala pe care le considera necesare, Autoritatii de Reglementare în domeniul Energiei revenindu-i sarcina sa le puna în

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER),…

- Majorarea impozitului la 3% pe cifra de afaceri a companiilor energetice va avea efecte dezastruoase asupra populației. Toate costurile se vor regasi in facturile de energie și gaze, iar specialiștii estimeaza o creștere de 30% a facturilor la utilizatorul final. Masura este inclusa intr-o ordonanța…

- "Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate…

- Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta a fost majorata la 0,0105 lei/kWh, fara TVA, potrivit unui ordin al presedintelui Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), nr. 192, publicat la jumatatea lunii noiembrie in Monitorul Oficial. Pana la acea data, potrivit unui…

- Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 si va ramane la acest nivel pana la 30 iunie anul viitor, a declarat, marti, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, si pretul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 au afirmat reprezentanti ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care au anuntat de cand…

- Nu vor fi introduse noi taxe pentru aplicarea noii legi a pensiilor in conditiile in care produsul intern brut creste in fiecare an, pentru ca Guvernul a lucrat pe datele Comisiei Nationale de Prognoza care nu a gresit niciodata pana acum, a declarat miercuri ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.…