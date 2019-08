Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere ca pentru iarna 2019-2020 sunt suspiciuni rezonabile ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, exista riscul neasigurarii cu gaze naturale pentru toti consumatorii, motivat de asemenea de capacitatea redusa a celorlalte puncte de interconectare. In aceste…

- Izolarea termica a cladirilor a devenit un standard pentru noile constructii. Marile companii nu mai concep sa aiba altfel de cladiri, insa vin si pluseaza la capitolul cerinte: ei au nevoie si de un design placut ochiului, nu doar de lucrari de inalta calitate. Exigentele clientilor legate…

- 5 to go a fost nominalizat in cadrul The European Coffee Awards, premii de prestigiu ale industriei cafelei si ale segmentului "to go" din Europa si Orientul Mijlociu. Astfel, in premiera, un brand 100% romanesc din acest domeniu poate fi premiat la nivel international! 5 to go este nominalizat…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a decis luni, 24 iunie, ieftinirea gazelor in medie cu peste 5% pentru toți consumatorii in regim reglementat. Prețurile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale catre clienții casnici vor scadea cu un procent cuprins intre 3,71 și 7,89% incepand…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE. "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat,…