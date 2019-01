ANRE: companiile din energie vor plati taxa de 2% pe cifra de afaceri din 2018

Evaluare pe recursul compensatoriu. Dancila il asteapta luni pe Toader cu rezultatele

Dupa ce a avut, in cursul acestei zile, o intrevedere cu premierul Dancila, Tudorel Toader a anuntat ca in perioada imediat urmatoare se va face o analiza in privinta legii recursului compensatoriu, urmand ca la inceputul saptamanii… [citeste mai departe]