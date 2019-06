Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica pentru populatie NU se scumpeste! Pretul final al energiei electrice pentru populatie nu va creste de la 1 iulie, desi tarifele de distributie vor fi majorate cu 2,21%, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Astfel, comitetul de reglementare…

- E.ON trage un semnal GRAV de ALARMA - Compania RISCA sa nu faca fața consumului intern in cazul unei ierni grele. Acestia au fost intrebati ce efecte va avea pe piata gazelor, la iarna, decizia ANRE de scadere cu 5% a preturilor reglementate, de la 1 iulie. "Ramane o provocare a pietei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE. "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a…

- In perioada 17.06.2019 -23.06.2019, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si joasa tensiune; in acest sens vor fi intreruperi de energie electrica la micii consumatori si consumatorii casnici, situati in urmatoarele localitati:…

- Pretul energiei electrice pe piata spot din Romania este joi printre cele mai mari din regiune, similar cu cel din Ungaria, pe fondul inchiderii unui reactor nuclear si al unei productii foarte mici de energie...

- Pe data de 03.04.2019 si in perioada 08.04.2019 – 12.04.2019, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si joasa tensiune; in acest sens vor fi intreruperi de energie electrica la micii consumatori si consumatorii casnici, situati in…