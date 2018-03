Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de joi noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici. In cazul ENGIE Romania, care are circa 1,5 milioane clienți, ANRE a acceptat o creștere a prețurilor de 1,2…

- Potrivit estimarii evolutiei industriei in trimetrul I 2018, pe baza anchetei de conjunctura, pentru cifra de afaceri pe piata interna se asteapta o crestere de 8,9%, comparativ cu perioada ianuarie – martie a anului trecut. In aceste conditii, cifra de afaceri totala poate inregistra o crestere de…

- Transgaz, compania nationala de transport a gazelor naturale, se poate apuca de azi sa contruiasca cei 479 de kilometri ai gazoductului BRUA care vor traversa Romania, dupa ce firma a primit unda verde de la Ministerul Energiei, entitatea statului roman responsabila pentru elaborarea strategiei…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 202.200 tone echivalent petrol (tep), cu 28,7% (81.400 tep) mai putin fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/, potrivit Agerpres.

- Productia interna de gaze naturale a depasit, in perioada mentionata, 737.000 tep, fiind cu 3,7% (5.000 tep) sub cea din aceeasi perioada din 2017. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, publicat pe site-ul ministerului de resort, productia anuala de gaze naturale este de asteptat…

- Cele mai mari 20 de companii din industria energiei electrice si termice au terminat anul 2016 cu un business cumulat de aproape 41 de miliarde de lei (peste noua miliarde de euro), doar aceste entitati reprezentand aproape 6,5% din totalul cifrei de afaceri realizate de cele mai mari 1.000 de companii…

- Locuințele focșanenilor de pe strada Greva de la Grivița nu vor fi alimentate cu gaze naturale astazi, 15 martie, din cauza unor lucrari efectuate de Distrigaz Sud Retele. Potrivit unui comunicat al companiei, este vorba de lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale…

- "E.ON a fost amendata de catre ANRE pentru situatia dificila a Sistemului National de Transport - SNT din perioada rece de la finele lunii februarie. Consideram insa ca motivele care stau la baza acestei amenzi sunt incorecte si de aceea o vom contesta", au spus reprezentantii furnizorului de gaze,…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 1,1% in ianuarie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a stagnat la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In decembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% comparativ cu luna precedenta,…

- "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare gestionata de catre operatorul national de transport al gazelor naturale, TRANSGAZ, a fost sistata alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a schimbat metodologia de recunoastere a costurilor de achizitie a gazelor naturale furnizate consumatorilor alimentati in regim reglementat. Teoretic, consumatorii vor plati cel mai mic pret posibil. Furnizorii de gaze naturale care…

- Un grup de experti în domeniul energetic considera ca exista premise pentru revizuirea în scadere cu 30% a tarifului actual la gazele naturale și au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) organizarea unei sedinte publice pentru examinarea acestei…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Paltinis si Sf. Gheorghe din Craiova, in data de 11 ianuarie 2018, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Sistarea este necesara pentru modernizarea ...

- Majorarea costurilor de achiziție a gazelor a determinat o creștere medie de aproximativ 5,6% a prețului final al gazelor pentru populație Ca urmare a creșterii costului de achiziție a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strada Racoteanu, strada Pietii, strada Corneliu Coposu si strada Unirii din Filiasi, in data de 9 ianuarie 2018, in intervalul orar 10.00 – 13.00. ...

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Reprezentantii…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe Aleea 3 Castanilor si strada General Nicolae Magereanu din Craiova, in data de 5 ianuarie 2018, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Compania precizeaza ...