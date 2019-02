Stiri pe aceeasi tema

- Statul face noi pasi inapoi in ceea ce priveste impunerea, in domeniul Energiei, a taxelor prevazute in OUG 114. Mai exact, Ministerul Energiei a anuntat ca cere amanarea cu un an a taxarii, in vreme ce ANRE a amanat o serie de proceduri necesare in vederea perceperii darilor. Inca de marti…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat pe site-ul propriu ca proroga termenul pana la care companiile energetice trebuie sa transmita cifra de afaceri pe baza careia se va calcula contributia de 2% stipulata in OUG 114/2018, Instituția nu precizează, însă,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a luat marți o decizie surprinzatoare: a amânat termenul pentru transmiterea cifrei de afaceri realizate de titularii din sectorul energetic și gazelor naturale. Aceștia trebuiau sa trimita datele pâna pe 20 februarie, iar…

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. 'Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista disponibilitate atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor pentru modificarea Ordonantei 114/2018, pentru evitarea efectelor adverse. "Ordonanţa 114 urmează să intre în dezbatere la Senat. Există disponibilitate…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii cere din nou sa nu permita adoptarea ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019. Oamenii de…