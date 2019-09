ANRE, accesare fonduri europene. Schimbare pentru consumatorii de energie electrică şi de gaze Proiectul are o valoare totala de 20 de milioane de lei, iar ANRE spera sa acceseze fonduri europene prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. "Este un proiect de anvergura, cu impact la nivel national. Proiectul presupune implementarea unei baze de date si a unei platforme online unice la nivel national, ce au ca scop optimizarea proceselor operationale generate de solicitarile de schimbare a furnizorului; reducerea birocratiei pentru cetateni si mediul de afaceri; respectarea termenelor legale", precizeaza documentul mentionat. Dreptul consumatorilor de energie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

