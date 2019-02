Stiri pe aceeasi tema

- ​Bugetul de stat va pierde peste 2,2 miliarde de lei, ceea ce înseamna valoarea unor ajutoare de stat esențiale acordate într-un an. Producatorii români de gaze, în special cei mai mici, vor fi discriminați fața de furnizori. Producția interna de gaze va stagna sau chiar se va…

- Efectele negative ale OUG 114/2018 încep sa își faca apariția în zona de energie. Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) intenționeaza sa majoreze cu aproximativ 2,5% tarifele de distribuție a energiei electrice, din cauza taxei de 2% pe cifra de afaceri.…

- Producatorii interni sunt clar devantajați comparativ cu concurenții lor externi. ANRE va imparți consumatorilor industriali importurile, printre cei obligați sa arda gaze rusești numarandu-se și concurenții Gazprom, producatorii autohtoni, Romgaz și OMV Petrom. Prin reglementarile adoptate in urma…

- Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) a luat decizia de a investi în productia de gaze din zacamintele concesionate în Marea Neagra, au declarat, pentru Agerpres, surse din sectorul energetic. Informatia a fost confirmata, pentru Agerpres, de reprezentanti companiei,…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat un proiect de norme de aplicare a articolelor din OUG 114/2018 referitoare la vânzarile de gaze. Despre acest proiect, Dumitru Chisalița, expert în domeniul energiei, spune ca este facut într-un mod…

- Guvernul si-a pregatit o intreaga strategie pentru a-i tine in sah, in 2019, pe producatorii de gaze din Romania. Mai intai, le-a redus si le-a plafonat pretul cu care isi pot vinde marfa. Apoi - in cazul in care vreo instanta ar anula aceasta plafonare - cabinetul Dancila a lasat in asteptare un proiect…

- Facturile romanilor la gaz - deja cu 16% mai mari decat anul trecut - risca sa se majoreze din nou, impovarator, in cazul in care statul ii va impozita mai aspru pe producatorii din aceasta industrie. De fapt, grabit sa faca rost bani, Guvernul ar vrea sa le ia acum producatorilor dari din sume pe care…

- Prin Ordinul 32 din 9.02.2018 al președintelui ANRM, prețul de referința al gazului natural la care se calculeaza redevența datorata de producatorii de gaze este stabilit in funcție de prețul mediu de tranzactionare al gazului natural afisat pe site-ul hub-ului ales de ANRM, respectiv PEGAS CEGH Day…