- Din pacate, tarifele la gaze și curent vor fi mai mari! Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a facut anunțul oficial. Tarifele la energie elctrica și gaze vin iar cu scumpiri. De la 1 martie, romanii vor avea din nou parte de o creștere a prețurilor.

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) propune modificarea tarifelor practicate de companiile de distribuție a energiei electrice, de la 1 martie, pentru a include taxa de 2% pe cifra de afaceri introdusa de OUG 114/2018, scrie Mediafax. In cazul in care proiectele de ordin vor fi adoptate,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se lauda, printr-un comunicat de presa, ca in 2018, activitatea sa de control a vizat, cu prioritate, marii operatori din domeniul energiei electrice si gazelor naturale. Anul trecut, au fost sute de controale, in urma carora ANRE a aplicat…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, metodologia de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor pe care furnizorii le aplica in ultima instant clienților finali.

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat un proiect de norme de aplicare a articolelor din OUG 114/2018 referitoare la vânzarile de gaze. Despre acest proiect, Dumitru Chisalița, expert în domeniul energiei, spune ca este facut într-un mod…

- Oricine deține o licența in domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale va fi obligat sa plateasca o taxa de 2% din cifra de afaceri pe 2018, catre Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Pana pe data de 20 februarie, toți cei care dețin licențe trebuie sa raporteze…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a pus in dezbatere publica pe 28 decembrie, aproape simultan cu publicarea de catre guvern a controversatei ordonanțe de urgența prin care se plafoneaza prețul la gaze la 68 lei/MWh, un proiect de ordin de monitorizare a pieței en-gros…