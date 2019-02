Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele reglementate au fost stabilite in urma analizei datelor si informatiilor transmise de furnizorii de ultima instanta, cu respectarea prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor finali aprobate prin Ordinul…

- Comitetul de Reglementare din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) s-a intrunit luni dimineata pentru a aproba un proiect de ordin care prevede majorarea cu circa 2,5%, in medie, a tarifelor de distributie a energiei...

- ANRE mentine in ordin prevederea potrivit careia Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor trebui sa livreze in regim reglementat pana la 65% din productie, insa precizeaza ca acest lucru nu se va intampla in acest an. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat vineri ordinul privind metodologia de stabilire a pretului energiei electrice vandute de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate…