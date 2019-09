Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat miercuri ca a fost amendata de catre Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 2,4 milioane lei, pentru un numar de sapte contraventii, si acum ia in calcul sa conteste in instanta sanctiunea."Compania…

- Satele ramase neelectrificate dupa 1990, dar și noile zone rezidențiale vor putea sa beneficieze de un ordin al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care vine cu o prevedere neașteptata: unitațile administrativ-teritoriale (UAT) pot incuraja extinderea rețelelor de distribuție…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie anunta ca a hotarat ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu data de 1 iulie. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat preturile…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca peste 3 milioane de clienti casnici vor plati cu 5% mai putin pentru consumul de gaze, de la 1 iulie.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat joi ca, desi tarifele de distributie pentru consumatorii alimentati la joasa tensiune vor fi ajustate cu 2,21% si vor va avea un impact pozitiv pentru siguranta si buna functionare a sistemelor de distributie, modificarea…

- Au fost depistate 355 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 60 erau din judetul Arad, 40 din Bihor si 31 din judetul Sibiu. In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.919 controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 5,031 milioane de lei,…

- Regulile de furnizare a energiei electrice se vor schimba, in curand, consumatorii urmand sa aiba mai multe drepturi, arata un proiect lansat in dezbatere publica de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).