ANPIS: Stimulentele de inserţie pentru creşterea copilului au depăşit 58 milioane de lei, în iulie 2019 In luna iulie, erau inregistrati 93.313 beneficiari ai stimulentului de insertie pentru cresterea copilului, cei mai multi fiind in Bucuresti - 13.125 si in judetele Cluj - 4.376, Timis - 4.063 si Iasi - 3.810.



Cea mai mare valoare a sumei medii platite in luna decembrie (drepturi curente) a fost inregistrata in judetul Botosani - 632,37 lei, iar cea mai mica in Ilfov 611,19 lei.



In ceea ce priveste situatia beneficiarilor suspendati de la plata in luna iulie, numarul acestora a fost de 4.91724, cei mai multi inregistrandu-se in Bucuresti - 426 persoane si in judetele Arges… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

