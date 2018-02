Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii platite in ianuarie 2018 au totalizat 353,798 milioane de lei, suma medie fiind de 96,79 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat…

- Doi soti au murit in urma unui accident cumplit vineri dimineata. Masina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Suceava - Bucuresti la ora 10:00 in localitatea Cozmesti din comuna Stolniceni Prajescu din judetul Iasi. Barbatul si femeia aveau 58 de ani si erau din Bacau. Mai multe…

- Curtea de Conturi a descoperit plati nelegale de peste 3,96 milioane de lei la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), si de 8,3 milioane de lei la agentiile judetene de profil, potrivit Raportului pe 2016 al CC.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de agenții economici, in județul Suceava sint 102 posturi vacante. In Romania sint disponibile peste 29.800 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București, 9.770. La polul opus se afla județul Bacau,…

- In perioada 9-10 februarie 2018, a avut loc la Piatra Neamt Cupa „Stefan cel Mare”, aflata la cea de-a 3-a editie la karate kyokushin . Competitia a fost organizata de clubul Seishin Dojo din Piatra Neamt si a avut la start 300 de sportivi din: Bucuresti, Constanta, Braila, Galati, Iasi, Suceava, Bacau,…

- Agentii economici ofera, marti, la nivel national, circa 29.000 de locuri de munca, cele mai multe pentru postul de vanzator, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform statisticii, din totalul celor 28.921 de posturi vacante, cele mai…

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Comparativ cu anul 2016, cand au intrat pe piata 1.096 de firme, se inregistreaza un plus de 193 de afaceri lansate de persoane fizice si juridice. Potrivit estimarilor oficiale, Vasluiul va fi pe crestere economica in urmatorii ani, insa ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al…

- Aproape 10.000 de teleormaneni beneficiaza de ajutor social, alti 8.000 incaseaza alocatie pentru sustinerea familiei in Social / In ultima luna a anului 2017, 9.986 de teleormaneni au incasat venitul minim garantat, judetul Teleorman situandu-se in topul judetelor cu cei mai multi beneficiari, se…

- Peste 365 de milioane de lei (circa 80 de milioane de euro) a colectat ANAF anul trecut din taxele si impozite aferente contractelor de inchiriere, arata datele Agentiei, potrivit economica.net. Numarul total de contracte de inchiriere declarate la Fisc a fost anul trecut de aproape 373.000, cu 30.000…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc, marti, pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare. Potrivit liderului de sindicat din cadrul Serviciului…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au insumat 291,57 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.729 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie, au…

- Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei. Astfel, in luna decembrie, erau inregistrati 89.693…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in decembrie 2017, au totalizat 40,47 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 163,95 lei. In luna decembrie, erau inregistrati 246.891 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau - 13.852, Suceava…

- Suma totala platita in luna decembrie 2017 de statul roman pentru venitul minim garantat depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala. In decembrie 2017, au beneficiat de acest ajutor…

- In acest sfarșit de saptamana, in urma acțiunilor intreprinse, polițiștii de imigrari au depistat 11 persoane in situații ilegale, fiind emise 10 documente administative, prin care acestea sunt obligate sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 3, respectiv 15 zile. O persoana a fost indrumata…

- Drumarii au actionat cu 740 utilaje si 4.355 tone material antiderapant pe mai multe drumuri din 22 de judete, in perioada 13 ianuarie, ora 17:00, 14 ianuarie, ora 12:00, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), remis duminica AGERPRES.…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Prezent la "Sinteza zilei" de la Antena 3 el a spus ca Executivul are in vedere acest traseu de autostrada, apoi un drum rapid de la Suceava la Vrancea si o autostrada "despre care se vorbeste mai putin", care sa lege Bucuresti de Craiova, Turnu Severin sI apoi Timisoara. Este pentru prima oara cand…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat de acest…

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in noiembrie 2017 au totalizat 351,87 milioane de lei, suma medie fiind de 96,81 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, 3,63 milioane de copii au beneficiat de…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Potrivit Agerpres, in noiembrie…

- In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Xi’an, Institutul Confucius din cadrul Universitatii din Bucuresti a fost distins cu titlul de „Institut Confucius al Anului 2017”. Evenimentul s-a desfașurat sub egida celei de-a douasprezecea Conferinte Anuale a Institutelor Confucius, organizata de catre…

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor…

- La sfarsitul acestei saptamani (15-17 decembrie), la Vaslui, nationala de juniori U18 (masculin) va sustine trei jocuri de verificare in cadrul unui turneu la care vor mai fi prezente echipele similare ale Macedoniei, Ucrainei si Israel. Romani va juca vineri, de la ora 16:30, in compania…

- Aproape 20.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Salaj, Suceava, Giurgiu si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Indemnizațiile pentru creșterea copilului platite in luna octombrie 2017 au insumat 279,14 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de 1.696,98 lei, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). In octombrie, au beneficiat de acest ajutor…

- In perioada 24-26 noiembrie, la Rubik Hub (in Ștrandul Tineretului), s-a desfașurat Startup Weekend Piatra Neamț. Evenimentul a fost organizat de Rubik Hub, un proiect al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, și a reunit peste 100 de participanți, din Piatra Neamț, Iași, Bacau, Suceava, Vaslui,…

