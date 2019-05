Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii decembrie 2018, de 16.331, cu 1.681 mai putini fata de sfarsitul primului semestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la 92.027 (mai…

- La Timisoara va fi realizat un centru de recuperare pentru sute de copii si adolescenti cu dizabilitati. Consiliul Judetean Timis a anuntat, astazi, ca aloca aproape 13 milioane de lei, din bugetul propriu, pentru construirea acestui centru, find semnat deja contractul pentru serviciile de proiectare.…

- Incidentul a avut loc la ora 14.20 în gara din Cluj-Napoca. “Echipajul de terapie intensiva SMURD a acordat asistența medicala unei fete de 17 ani, care a fost acroșata de o garnitura de tren, la trecerea la nivel, pe una dintre liniile de tren. La sosirea echipajului SMURD, tânara…

- Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilitați Focșani, structura aflata in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, va marca, in data de 2 aprilie, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, printr-o serie de activitați de socializare,…

- Cu sustinerea Consiliului Judetean Buzau, Directia pentru Protectia Copilului a accesat un proiect de 1 milion de euro pentru constructia a doua case de tip familial si un Centru de zi pentru aproape 100 de copii cu probleme. Proiectul a fost semnat, marti, 26 martie de catre presedintele Consiliului…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru a lansat un nou apel de proiecte privind investițiile pentru dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament de la nivelul Regiunii Centru. Alocarea financiara la nivel național este de peste 78 de milioane de euro, iar un proiect poate…

- Numarul șomerilor salajeni a scazut, pe parcursul anului trecut, cu aproximativ 0,5 la suta, mai exact de la 4,94 la suta in ianuarie 2018 la 4,48 la suta, in ianuarie 2019. Numarul total al somerilor inregistrati la AJOFM Salaj aavut o evolutie fluctuanta, ajungand de la 5.091 de persoane la finele…