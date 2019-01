Personalul cu atribuții de control din cadrul autoritații poate sa achiziționeze bunuri sau servicii in scopuri de testare, daca este necesar, sub o alta identitate (mystery shopping), inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa in scopul de a detecta incalcari sancționate prin noul Regulament și de a obține mijloace de proba – arata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intr-un proiect de Ordonanța de Urgența.