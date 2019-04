Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a fost batut crunt de mai mulți taximetriști in orașul Galați, dupa ce intre el și taximetristul care-l ducea acasa de la serbarea zilei sale de naștere s-a iscat un conflict. Poliția din Galați a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, furt și distrugere, potrivit…

- "SOS" este prima piesa lansata de pe urmatorul album Avicii, "TIM", primul material lansat dupa moartea tragica a celebrului DJ, potrivit mediafax."SOS" feat. Aloe Blacc este prima piesa lansata de pe urmatorul album Avicii, "TIM", prezentat ca o punte de legatura intre fani și renumitul producator,…

- Fondul Proprietatea, Banca Transilvania si OMV Petrom au fost cele mai tranzactionate actiuni in sedinta de joi de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit https://www.agerpres.ro/.Titlurile Fondul Proprietatea au generat schimburi in valoare de 20,402 milioane de lei, in timp ce tranzactiile…

- In urma actiunilor de control efectuate, in perioada 28.02.-01.03.2019, de echipe de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), formate din comisari ai Corpului de control, ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Centru-Brașov coordonati de catre Seful…

- Substituirea produselor obtinute din lapte cu grasimi hidrogenate si dezinformarea consumatorilor au atras amenzi in valoare de 1,274 milioane de lei si sanctiuni cu avertisment in 35 cazuri, in urma controalelor efectuate in acest an la 520 de unitati alimentare (patiserii, laboratoare cofetarie/patiserie,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 1,19 milioane de lei comerciantilor de cosmetice, inclusiv din comertul online, conform unui comunicat al institutiei remis miercuri AGERPRES. In perioada 4-15 februarie, comisarii ANPC au verificat respectarea…

- Comisiile de buget-finante au respins, marți seara, amendamentul PSD pentru diminuarea bugetului SRI cu 295 milioane de lei pentru a finanța un program pentru asigurarea cu vitamina D și l-au aprobat pe cel ce vizeaza reducerea cu 140 milioane lei pentru implementarea programului "Diabet juvenil".…

- Companiile prefera sa plateasca amenzi si sa insele in mod repetat consumatorii, pentru un profit rapid si artificial, intrucat sanctiunile sunt prea mici, astfel incat este necesara modificarea legislatiei din domeniu, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Pirvu, presedintele Autoritatii Nationale…