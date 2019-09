Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au sanctionat cu 55.000 de lei doua magazine Mega Image din localitatea Corbeanca, judetul Ilfov, pentru nereguli pe partea de etichetare si...

- Eleganta, rafinament, umor, modestie si o voce de exceptie au caracterizat prestatia lui Ronan Keating in recitalul sustinut aseara pe scena Festivalului Cerbul de Aur. Publicul strans in Piata Sfatului din Brasov a cantat si a dansat alaturi de starul irlandez.

- La Cerbul de Aur si-a cunoscut idolul copilariei! A intalnit-o pe Cyndi Lauper! A urmarit recitaluri ale lui Tom Jones, Pink, James Brown! Si, tot la Cerbul de Aur, va urca pe scena pentru a parta oara! Toate i s-au si i se vor intampla lui Stefan Banica jr. la Festivalul din Piata Sfatului, organizat…

- Comisii mixte de control la Festivalul Internațional Cerbul de Aur. In conformitate cu ordinul Prefectului Municipiului Brașov, incepand de astazi 13.08.2019, comisiile mixte de control și-au inceput activitatea verificand agenții economici din zona centrala și din imediata vecinatate a Arenei Festivalului…

- Starul irlandez Ronan Keating, fost membru Boyzone, celebru pentru hituri precum "When You Say Nothing at All" si "If Tomorrow Never Comes", va sustine un recital la cea de-a 19-a editie a Festivalului "Cerbul de Aur", care va avea loc in perioada 22 - 25 august, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit…

- Polițiștii bucureșteni și inspectorii Registrului Auto Roman au facut o razie printre taximetriști, pentru a verifica starea tehnica a mașinilor și legalitatea documentelor de transport. In urma verificarilor, au fost aplicate amenzi de 45.000 lei, a fost intocmit dosar penal pentru consum de alcool…

- Specialiști din mai multe state și organisme europene in domeniul securitații și terorismului discuta incepand de astazi, la Brașov, scenarii de acțiune impotriva terorismului, luand ca studiu de caz Piața Sfatului. Ei analizeaza scenarii posibile, vulnerabilitați ale zonei, precum și soluții…