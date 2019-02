ANPC propune o Ordonanta care majoreaza amenzile date operatorilor economici la 2%-4% din cifra de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au credite bancare și au fost obligați sa plateasca rate mai mari sau comisioane in baza unor clauze stabilite de un judecator ca fiind abuzive vor primi inapoi acei bani, fara a mai fi nevoiți sa se adreseze separat instanțelor pentru recuperare. Prevederea apare intr-un proiect de ordonanța…

- Un proiect de ordonanta vrea sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sanctiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar…

- Sub pretexul ca s-a saturat sa fie sfidata de marii comercianti, Protectia Consumatorului a anuntat, la inceputul anului, ca va gasi solutii pentru a-i amenda pe cei care gresesc cu sume uriase, de ordinul milioanelor de euro. Ca sa isi poata pune strategia in aplicare, institutia vrea acum…

- Proiectul de lege promovat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care se doreste amendarea bancilor la cifra de afaceri - speram sa fie adoptat cât mai curând, a declarat sâmbata, pentru Agerpres, Dorin Tanase, unul dintre coordonatorii Grupului Clientilor…

- Proiectul de lege promovat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care se doreste amendarea bancilor la cifra de afaceri, speram sa fie adoptat cat mai curand, a declarat,...

- Personalul cu atribuții de control din cadrul autoritații poate sa achiziționeze bunuri sau servicii in scopuri de testare, daca este necesar, sub o alta identitate (mystery shopping), inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa in scopul de a detecta incalcari sancționate…

- ​Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența din care reiese ca amenzile pentru banci și retaileri ar putea crește de la 50.000 - 100.000 lei, la 4% din cifra de afaceri. Consulta aici proiectul Protecției Consumatorilor .

- "Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) analizeaza prevederile Ordonantei de Urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene…