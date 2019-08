ANPC: Proiect de Ordin pentru informarea consumatorilor cu privire la continuarea comercializării produselor din campaniile promoţionale/vânzări cu prime "Practica de control a ANPC-ului, care a stat la baza propunerii de ordin, a evidentiat caracterul repetitiv al unora dintre practicile comerciale inselatoare ale operatorilor economici, in sensul in care acestia nu informeaza consumatorii in mod corect, complet si precis asupra produselor/serviciilor oferite in cadrul campaniilor promotionale derulate, consumatorii fiind astfel dusi in eroare", se mentioneaza in comunicat.



