ANPC pregăteşte amenzi de până la 50.000 de lei pentru comercianţii care încalcă legea Mai exact, patronii care incalca drepturile clienților ar putea sa fie sancționați cu amenzi uriașe, iar aceste masuri ar urma sa se aplice pentru tot felul de abateri, de la etichetare greșita, pana la clauze abuzive existente in contracte, scrie a1.ro. Tinerii romani, cei mai expusi saraciei Astfel, pentru oferte incorecte facute clienților, patronii risca sa piarda pana la 5% din cifra de afaceri. Banii se vor duce pe amenzi uriașe platite comisarilor de la Protecția Consumatorilor. Autoritațile vor sa schimbe legea, astfel incat sa poata da sancțiuni mult mai aspre furnizorilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

