ANPC pe Valea Prahovei. Horia Constantinescu: Un ultim avertisment

- Unitatile de alimentatie publica si de cazare precum si cele care comercializeaza suveniruri in statiunile de pe Valea Prahovei au fost verificate in acest weekend din punct de vedere al respectarii drepturilor consumatorilor, controlul inspectorilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Fructele din import pot duce la apariția cancerului. Președintele Autoritații pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, spune cat de periculoase pot fi aceste produse pentru sanatatea umana. Potrivit sursei citate, fructele importate sunt tratate cu substanțe antifungice care protejeaza…

- Operatorii economici din turism, care activeaza in Valea Prahovei, Maramures, Bucovina si in alte zone cautate in sezonul de iarna si care nu vor respecta sanctiunile de avertisment rezultate in urma unor controale viitoare, vor fi eliminati de pe piata, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii…

- Preluarea conducerii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor de catre fostul sef de la Constanta, Horia Miron Constantinescu, a dus la o schimbare a regulamentului pe care angajatii ANPC trebuie sa il respecte. Nu este vorba de conduita din teren, ci de vestimentatie si look. Ordinul a…

- Marius Pirvu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. In locul acestuia, a fost numit, tot printr-o decizie a prim-ministrului, Horia - Miron Constantinescu.…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis, joi, pe seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Pirvu. In locul sau a fost numit Horia-Miron Constantinescu, care pana acum a detinut functia de presedinte al OPC Constanta. Ambele decizii au fost publicate in Monitorul Oficial. "Am convingerea…

- Comisarii din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat, in urma controalelor derulate in perioada 3-5 iulie 2019, la cinci unitati de distributie - depozitare - comercializare a apelor minerale naturale si a bauturilor racoritoare, amplasate in Municipiul Bucuresti si…