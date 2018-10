Stiri pe aceeasi tema

- Calendaristic, a venit toamna de aproape o saptamana și… odata cu ea a inceput și numaratoarea inversa pentru cea mai importanta zi din calendarul cumparaturilor: Black Friday. Romanii au inceput deja sa studieze site-urile magazinelor online, care participa la Vinerea Reducerilor și a Ofertelor. Oficialii…

- Consiliul Concurentei a finalizat caietul de sarcini si va lansa in aceasta saptamana licitatia pentru achizitionarea aplicatiei informatice privind dezvoltarea comparatorului online de preturi "Monitorul preturilor", care va include date cu privire la peste un milion de produse alimentare si carburanti…

- Romanii care vor sa obțina mai mult de la banii lor sunt așteptați, incepand cu 9 august, la cursurile “Școala de bani”. 1.000 de angajați ai bancii, pregatiți sa acționeze ca adevarați profesori de educație financiara, ii așteapta in fiecare joi pe participanți, in 100 de sucursale BCR din intreaga…

- Alerta de calatorie in Portugalia. MAE transmite ca, in perioada 25-26 iulie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. Oficialii romani transmit ca romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza pot solicita asistenta consulara…

- Desi schimbarea fusese decisa inca de anul trecut, abia de vineri 20 iulie 2018, valabilitatea pasaportului electronic este de 10 ani. Reporterii Libertatea au stat de vorba cu primii romani care și-au luat pașaportul valabil pentru 10 ani și au aflat de la unii dintre ei ca abia asteptau sa plece din…

- Romanii care locuiesc intr-o „zona unitara de incalzire” stabilita prin hotarare de consiliul local vor fi obligați prin lege sa foloseasca exclusiv sistemul centralizat de incalzire, potrivit unui proiect de lege adoptat in Parlament.

- In urma cu 80 de ani, la 18 iulie 1938, toate drapelele romanesti erau coborate in berna. Familia regala anuntase ca Regina Maria a murit. Regina Unirii s-a stins la numai 62 de ani dupa o suferinta indelungata. Romanii au plans-o mult timp si amarnic pe Regina Maria.

- Patriarhia Romana se ingrijește de romanii din Diaspora și a incheiat cu Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni un nou protocol de colaborare, ce vizeaza sprijinirea comunitatilor romanesti din afara granitelor tarii pentru pastrarea identitatii etnice, culturale si religioase.