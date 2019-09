ANPC închide temporar două unităţi alimentare în Piaţa 16 Februarie din Bucureşti Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au retras definitiv de la comercializare 136 de kilograme de produse alimentare si au inchis pe o perioada de 6 luni doua unitati de alimentatie publica, in urma unui control efectuat marti in Piata 16 Februarie din Bucuresti, informeaza ANPC intr-un comunicat remis AGERPRES.



Cele 13 actiuni de control realizate de ANPC in Piata 16 Februarie au vizat verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea articolelor textile si de incaltaminte si a produselor alimentare, dar si a respectarii legii de catre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

