Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al ANPC Paul Anghel avertizeaza consumatorii ca in aceasta perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri si Floriilor sa nu cumpere peste si produse din peste din locuri neautorizate, intrucat ”riscati sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze…

- Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse din peste din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare…

- Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ofera sfaturi utile consumatorilor care vor sa consume peste in perioada premergatoare Sarbatorii Bunei Vestiri si a Floriilor.Avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia acestor sarbatori, va sfatuiesc…

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate astazi, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- Afirmatia a fost facuta in timpul unei discutii cu subalternul sau Alin-Nicolae Stoian, acesta din urma primind sarcina sa ii transmita mesajul reprezentantului unei asocieri de firme, martor in dosar, de la care Vieru pretinsese bani pentru a nu rezilia un contract de prestari servicii, scrie digi24.ro.…

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public sector 1, Alin Vieru, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, i-a spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1 i-ar fi ce...

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public sector 1, Alin Vieru, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, i-a spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1 i-ar fi cerut ca nici el si nici subordonatii sa nu mai ia mita "o perioada", potrivit rechizitoriului intocmit…

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public sector 1, Alin Vieru, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, i-a spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1 i-ar fi cerut ca nici el si nici subordonatii sa nu mai ia mita "o perioada", potrivit rechizitoriului intocmit…

- Directorul ADR Sud Muntenia si presedintele Consiliului Judetean Arges au semnat ieri contractul de finantare cu bani europeni pentru „Conservarea si Consolidarea Cetatii Poenari de Arges“. Investitia totala va fi de aproape 11 milioane RON, din care, peste 9 milioane RON vor fi bani europeni, contributia…

- Ne aflam la inceputul unui nou sezon de lucrari in pomicultura si viticultura. Cea mai importanta lucrare din aceasta perioada este cea de completare din livezi si plantatii pomicole. „Datorita programelor de finantare si a masurilor din PNDR destinate viticulturii si pomiculturii,…

- Magazinul Kuhntop din Lugoj isi asteapta in aceasta perioada clientii cu o gramada de surprize. Pentru ca pana la sarbatorile de Paste a ramas mai putin de o luna, lugojenii au ocazia sa gaseasca pe strada Jabarului o serie de produse la pret redus. Kuhntop a pus deja in vanzare traditionalele figurine…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a oferit, marti, certificatul de furnizor regal mai multor companii si persoane din Romania, ale caror produse, creatii si servicii sunt apreciate si folosite de Familia Regala. Intr-o ceremonie care a avut loc in Sala Regilor de la Palatul…

- Prima data a fost în perioada 1997-1998 la ”U” Ursus iar mai apoi la ”U” Jolidon între anii 2005-2009, echipa cu care a cucerit medalia de bronz în sezonul 2006-2007. Directorul sportiv a marturisit ca își dorește sa fie alaturi de ”U”…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele produselor de post, precizand ca in anii anteriori comisarii au gasit la vanzare marfuri prezentate ca facand parte din aceasta categorie, dar care contineau oua, zer pudra, frisca sau alte ingrediente.

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Aceste actiuni…

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva iși adapteaza activitațile in funcție de necesitațile unor categorii tot mai largi de utilizatori. De aceea, Biblioteca Județeana organizeaza o serie de activitați și ofera servicii intr-o gama diversificata, orientate in principal catre tinerii…

- Prima faza din calendarul de inscriere a copiilor pentru invatamantul primar va avea loc in perioada 8-26 martie. Este vorba de completarea si depunerea cererilor. Potrivit Ministerului Educatiei, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august…

- „Rezultatele guvernarii PSD – ALDE incep sa fie simțite de tot mai mulți romani, iar statistica nu minte și ne arata ca, in ciuda bețelor puse in roata din partea opoziției, in ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce in ce mai bune. Romania are…

- Gerul nu-i sperie pe oamenii strazii din Targu Jiu. Chiar daca noaptea trecuta a fost cea mai geroasa noapte de martie din ultimii ani, aceștia nu au mers la Casa Iris, centrul pentru persoanelor fara adapost din municipiu. Unitatea gazduiește, in prezent, doar 16 persoane, deși iarna, numarul acestora…

- Conducerea Școlii Generale Alexandru Ștefulescu din Targu-Jiu, organizeaza sambata, 3 martie Ziua portilor deschise. Astfel, in acest week-end, parinții și viitorii elevi vor avea ocazia sa se familiarizeze cu ceea ce implica actul școlar in unitate. Aurel Popescu, directorul Școlii Generale Alexandru…

- Primaria Sectorului 1 le reamintește parinților ca astazi, 1 martie, și vineri, 2 martie 2018, doua sedii ale Gradiniței nr. 206 sunt deschise pentru preșcolari și școlarii de pana in clasa a IV-a, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere pe perioada inchiderii instituțiilor…

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014-2016, comparativ cu perioada 2012-2014, conform rezultatelor provizorii ale cercetarii statistice privind inovatia in industrie si servicii • Din 1246 intreprinderi mari, 223 au fost inovatoare, ceea ce inseamna…

- Directorul sportiv al echipei nationale a României, Adrian Mutu, apreciaza ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a întors la FC Viitorul de la Fiorentina. ”A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cât a stat acolo i-a prins bine, dar el…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut recent cateva precizari referitoare la situațiile in care pacienții unei unitați spitalicești sau aparținatorii acestora, sunt nevoiți sa iși achiziționeze pe banii lor, din unitațile farmaceutice, medicamente sau produse necesare tratamentului ori spitalizarii,…

- Tudorel Toader spune ca masurile luate de Ministerul Justiției in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, din bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti in vederea crearii a peste 5.000 noi locuri de detentie in perioada 2019-2023.

- Ministrul Tudorel Toader a prezentat vineri, pe Facebook, masurile luate de Ministerul Justitiei in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar. MINISTERUL JUSTITIEI MASURI PENTRU DEZVOLTARE SISTEMULUI PENITENCIAR IMPLEMENTATE IN PERIOADA FEBRUARIE – DECEMBRIE 2017 1.…

- Ministrul Tudorel Toader a prezentat vineri, pe Facebook, masurile luate de Ministerul Justitiei in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care se precizeaza, printre altele, ca in bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judetean (CMJ) Salaj, asigura in aceasta perioada consilierea si inscrierea candidatilor pentru admiterea candidaților care doresc sa urmeze cursuri de specializare in diverse domenii militare. Potrivit informațiilor primite la lt. col. Silviu…

- In perioada 21 — 29 ianuarie, seismologii romani au inregistrat mai multe zile la rand cutremure de pamant cu magnitudinea de pana la 3 grade pe Richter. Ultimul s-a produs pe data de 29 ianuarie, la Constanța, avand magnitudinea de 2,4 grade și epicentrul la o adancime de 5,6 km.

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a emis Ordinul nr.15/17 ianuarie 2018 privind stabilirea modalitații de implementare a schemelor de plați directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii, care se aplica in agricultura. Iata care sunt termenele stabilite, atat pentru depunerea cererilor cat și pentru…

- Salariile mici, de multe ori minimul pe economie, precum si ascensiunea continua a pietelor din Asia au dus la disparitia a 135.000 de locuri de munca din industriile de textile, imbracaminte si incaltaminte in perioada 2007-2017. In aceeasi perioada insa, salariile celor peste 200.000 de angajati ramasi…

- A inceput perioada oficiala de reduceri in magazine, dar asta nu inseamna neaparat ca o sa va gasiti hainele visate la preturi de nimic. Şi asta pentru că la noi se fac mai mult lichidări de stoc, adică se vând hainele cu numere foarte mici sau foarte mari rămase pe rafturi.…

- Oferta de astazi este valabila in perioada 17- 24 ianuarie 2018. „Oferta cuprinde 37 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 488 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din economia…

- Aveți mare grija cand cumparați din supermarketuri! Daca nu sunteți atenți, riscați sa cumparați produse expirate. Unul dintre giganții care activeaza pe piața locala vinde produse expirate, informeaza Bugetul.ro.Acest lanț de magazine a devenit, in 2017, cel mai mare din Romania, el avand…

- In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut fata de luna octombrie 2017 cu 9,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole…

- Productia de lapte de consum a totalizat 262.290 tone in primele 11 luni din 2017, fiind mai mare cu 4,6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. De asemenea, cresteri ale productiei au mai fost inregistrate in perioada mentionata la: lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut…

- Deasemenea, aproape 1.500 de persoane sunt cercetate penal pentru nerespectatrea legislației privind articolele pirotehnice, se precizeaza intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei. Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a actionat la nivel national,…

- In luna noiembrie a anului trecut, exporturile de marfuri romanesti au avansat cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2016, se arata intr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- Din luna ianuarie pana in aprilie, comerciantii care au notificat autoritatile pot sa-si lichideze stocurile cu articole specifice sezonului rece, astfel ca practica reduceri substantiale.Pe langa promotiile si reducerile practicate in general in aceasta perioada, comerciantii mai au la dispozitie,…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Aceasta suma a reiesit din analiza…

- Politistii au aplicat peste 10.000 de amenzi in perioada 23-25 decembrie, aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu-se o scadere a numarului de accidente rutiere, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 23 – 25 decembrie,…

- Pentru avariile produse la diferite utilitați, in perioada sarbatorilor de iarna, furnizorii va pun la dispoziție mai multe linii telefonice Pentru avariile produse la sistemele de alimentare cu apa și canalizare puteți folosi numerele: : 0251/422117, 0251/422119, 0251/422113, dar și Telefonul ...

- "E o productie de 30% fata de potential. Fata de 19-20 de tone la hectar, cat ar fi trebuit sa realizam, am realizat doar 6.313 kilograme de mere pe hectar. In perioada 21-22 aprilie am avut inghetul tarziu de primavara, probabil daca scapam de inghetul din perioada 21-22 era bine, realizam totusi…