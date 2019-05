Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dispus, prin Ordin al presedintelui, incetarea unei practici comerciale incorecte utilizate de catre un operator de telefonie mobila in raport cu consumatorii, dupa ce in urma cu o saptamana operatorul a fost amendat cu 70.000 de lei, a anuntat, vineri, ANPC.



"Prin Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), s-a dispus ca, de la data de 2 mai 2019, operatorul de telefonie mobila amendat de comisarii ANPC in urma cu cateva zile, sa inceteze practicile comerciale incorecte fata de…