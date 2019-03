Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) organizeaza, joi, la sediul din Bucuresti, o conferinta de presa cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor. La eveniment sunt invitati sa participe Marius Pirvu - presedintele ANPC, Liliana Minca - vicepresedintele…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 1,19 milioane de lei comerciantilor de cosmetice, inclusiv din comertul online, conform unui comunicat al institutiei remis miercuri AGERPRES. In perioada 4-15 februarie, comisarii ANPC au verificat respectarea…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se lauda, printr-un comunicat de presa, ca in 2018, activitatea sa de control a vizat, cu prioritate, marii operatori din domeniul energiei electrice si gazelor naturale. Anul trecut, au fost sute de controale, in urma carora ANRE a aplicat…

- Un proiect de ordonanta vrea sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sanctiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar…

- Patronii care incalca drepturile clienților ar putea fi sancționați cu amenzi uriașe. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor vrea ca sancțiunile sa ajunga pana la 5% din cifra de afaceri, iar firmele sa poata fi inchise.

- Companiile prefera sa plateasca amenzi si sa insele in mod repetat consumatorii, pentru un profit rapid si artificial, intrucat sanctiunile sunt prea mici, astfel incat este necesara modificarea legislatiei din domeniu, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Pirvu, presedintele Autoritatii Nationale…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pregateste un set de masuri care vor lovi dur companiile din Romania ce incalca legislatia de protectie a consumatorilor. Mai exact, acestea vor fi amendate in functie de cifra de afaceri inclusiv daca eticheteaza gresit produsele sau daca…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a verificat comercializarea produselor din carne la nivelul intregii tari si a aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei In perioada 24.10 - 09.11.2018, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat tematica de control…