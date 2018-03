ANPC a luat in vizor produsele de panificatie congelate. Producatorii atrag atentia: Miza e sanatatea romanilor!

Stiri pe aceeasi tema

- "Avem un sistem penitenciar invechit in mare masura, cu unele unitati construite inca din secolul al XVIII-lea, din pacate mai identificam uneori izolat in randul nostru si mentalitati specifice poate aceluiasi secol", a spus Dobrica.El a declarat ca, in 2017, activitatea in sistemul penitenciar…

- Un barbat a fost miercuri grav ranit, dupa ce a fost lovit de un turtur desprins de pe acoperisul unui bloc din municipiul Botosani, potrivit Politiei Locale. Barbatul, in varsta de 72 de ani, se afla pe un trotuar de pe strada Marchian in momentul in care o bucata de gheata s-a desprins…

- Directorul general al ANPC (Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor) Paul Anghel avertizeaza consumatorii ca in aceasta perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri si Floriilor sa nu cumpere peste si produse din peste din locuri neautorizate, intrucat ”riscati sa achizitionati un produs…

- ANPC sfatuieste consumatorii sa cumpare peste si produse din peste numai din locuri autorizate si sa ceara mereu bonul de casa. Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse…

- De curand au fost promulgate modificari ale Legii nr. 145/2014. Acestea se refera, in cea mai mare parte, la eliminarea samsarilor din piețe și favorizarea micilor fermieri. Conform noilor prevederi eticheta produsului trebuie confecționata dintr-un material scris, imprimat, inscris…

- Consumatorul roman cumpara, adesea, produse de panificatie si patiserie fara sa stie prea bine ce contin sau cum au fost obtinute. Nici n-ar avea cum sa afle toate aceste lucruri, cata vreme autoritatile continua sa dea legi neclare, pe care comerciantii le aplica dupa cum vor. Autoritatea…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal CS Universitatea Craiova, Ovidiu Costesin, a declarat, miercuri, ca tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei a fost cu ghinion deoarece formatia condusa de Devis Mangia va intalni FC Botosani, cel mai greu adversar posibil. "A fost o tragere la sorti…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta, unde a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Discutiile s-au axat pe teme de interes bilateral…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, se va retrage, conform administratiei prezidentiale. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model, fiind angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul…

- Directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, a declarat, miercuri, ca echipa sa este victima unei batai de joc, deoarece trebuie sa stea o ora degeaba si probabil va astepta pana joi, deoarece conditiile atmosferice nu se vor imbunatati."E o noua bataie de joc, stam o ora degeaba. Am cheltuit…

- Directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, a notat, joi seara, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca echipa bucuresteana poate ar fi avut o sansa la Roma daca distributiile ar fi fost aceleasi ca in meciul tur. El considera insa ca FCSB paraseste Liga Europa cu amintiri frumoase si spera ca la vara…

- Discutiile care se poarta in aceste zile in legatura cu salariile medicilor pot lasa impresia ca, de la 1 martie, toti vor avea venituri la nivel european si pacientul roman va beneficia de servicii pe masura. Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie…

- Initial, antrenorul Viitorului a atacat regula injumatatirii punctelor, in privinta careia nu este de acord, ca mai apoi, la conferinta de presa, sa-si aminteasca de modul in care fiul sau a fost tratat in Italia. Ianis Hagi a invatat sa se bucure de fotbal din nou la Viitorul, odata cu…

- Compania de Transport Public a inceput anul cu venituri consistente din amenzile (biletele cu suprafața) date de catre controlori celor care circulau cu tramvaiul fara bilet de calatorie valabil și validat. De la inceputul anului, controlorii CTP efectueaza acțiunile de depistare a calatorilor ilegali…

- Doua discutii telefonice pe care procurorul Mihaiela Iorga Moraru le-a avut cu milionarul Florian Walter sunt probe cheie in dosarul care a fost trimis la Inalta Curte. Afaceristul i-a dezvaluit lui Iorga Moraru posibile infractiuni de santaj la adresa unor politicieni. Discutiile au fost…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat in cadrul unui interviu ca, in urma unui pariu pe care l-a pus, o "domnisoara draguta" va trebui sa stea in cap daca strategia energetica a Romaniei va fi gata in 2018. Intrebat ce se va intampla, in acest an, cu strategia energetica a Romaniei,…

- Discuțiile pe adoptarea bugetului municipiului Botoșani s-au intins de-a lungul a 45 de minute, interval in care grupul PSD și-a prezentat propriul amendament cu alocarie financiare pe care le doresc pentru anul acesta.

- Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si…

- Dupa protestul de astazi, cand localnicii din Micesti si-au exprimat nemultumirile legate de desfiintarea traseelor de transport public in localitatea lor, conducerea Consiliului Judetean a transmis, printr-un comunicat de presa, ca au fost emise licente pentru curse speciale care sa transporte elevii…

- „Nu discriminarii salariale” a fost mesajul unitar transmis de oamenii care au intrat intr-o greva spontana miercuri dimineața, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Botoșani.

- Marea Britanie va parasi si uniunea vamala a Uniunii Europene, sustine un oficial din cadrul Guvernului de la Londra. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Cabinetului May in legatura cu acest subiect. Luni, Theresa May si David Davis, ministrul…

- Vandute uneori la preturi inaccesibile pentru o parte a populatiei, produsele traditionale atestate le aduc castiguri substantiale celor care si-au dat seama de avantajele rețetelor autentice. Delicioasele bucate au intrat pe o piata de nișa, unde clientii fug de produsele din supermarket. O doamnă…

- Producatorii și agricultorii care au nevoie de susținere financiara pentru desfașurarea afacerilor în mediul rural pot depune dosarele pentru obținerea subvențiilor începând cu ziua de astazi. Anunțul a fost facut de catre directorul AIPA, Nicolae Ciubuc. Astfel, autoritațile spera…

- „Am solicitat Consiliului Agrifish sa ia nota de aceasta situatie si, impreuna, sa incercam gasirea unor solutii pentru sustinerea acestui domeniu la nivel european”, a spus secretarul de stat. Pierderile producatorilor de sfecla, 7 milioane de euro/an. Acestea sunt estimarile Federatiei…

- Facebook a interzis publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare pe platformele sale, a anuntat marti operatorul celei mai utilizate retele de socializare din lume. Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o…

- Pomelo a devenit un fruct din ce in ce mai popular și in Romania, datorita proprietaților lui și a unui gust deosebit. Are multiple beneficii: previne infecțiile urinare, vindeca țesuturile, previne slabirea radacinii dinților și intarește sistemul imunitar. Știați insa ca pomelo comercializat in magazinele…

- Guvernul a decis ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene si cei din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de pana la 35%, potrivit unor surse. Ratiunea acordarii sporului ar fi ca cei care urmeaza sa…

- Producatorii de energie electrica au obligația raportarii declaratiilor pentru anul 2017, referitoare la cantitatea totala de energie electrica produsa. In conformitate cu prevederile art. 9 din cadrul Regulamentului de etichetare a energiei electrice (Regulament), aprobat prin Ordinul…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Moneda nationala continua picajul si ajunge la un nou minim istoric fara de euro, din cauza tensiunilor politice, dar si a contextului regional. Banca Nationala a Romaniei anunta ca un euro a ajuns la 4,6656 de lei, in crestere cu 0,09% fata de ultima sedinta a saptamanii trecute.…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- Podoabele din aur, argint, platina și paladiu vor mai fi vandute doar daca vor fi marcate de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Guvernul a pregatit deja o ordonanța de urgența. Comercianții susțin insa ca masura va duce la scumpirea bijuteriilor cu cel puțin 15 la suta. Romanii cheltuie…

- Liderii PSD au inceput ședința Comitetului Executiv, iar jocurile sunt incinse inca de la bun inceput. Intreaga discuție se poarta in jurul premierului Mihai Tudose și a modului in care acesta va alege sa joace.Primii care au ieșit la atac sunt cei din tabara lui Liviu Dragnea, care cerut…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a participat la sediul Organismului Intermediar Regional din Timisoara, la intalnirea de lucru organizata de conducerea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) cu reprezentantii Organismelor Intermediare Regionale…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Cu o saptamana inainte de a incepe filmarile pentru cel de-al patrulea sezon al show-ului „Bravo, ai stil”, producatorii au anunțat plecarea unuia dintre jurați, invocand ca designerul și-a dorit desparțirea de trust. Se pare insa ca adevarul este altul. Razvan Ciobanu a fost dat afara de la „Bravo,…

- Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi compensatii de pana la 2.600 de euro de persoana, daca pleaca in urmatoarele 90 de zile. Acestia vor avea posibilitatea sa se intoarca in tarile lor de bastina…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, vineri, pe pagina de internet a instituției, spre dezbatere publica, un proiect de ordin care contine, printre altele, prevederi referitoare la evaluarea psihologica a angajatilor din aceasta institutie. Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015…