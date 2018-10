Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat ING Bank cu 20.000 lei, dupa ce banca a recunoscut ca tranzactiile efectuate de un numar de 225.525 consumatori au fost dublate, precizeaza institutia intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook, scrie Agerpres.

Potrivit ING, aproximativ 7.000 de clienti care au initiat plati pana la momentul remedierii au fost afectati in mod direct, ca urmare a intervenirii incidentului, in sensul in care tranzactiile acestora au fost respinse pe motiv de fonduri insuficiente.

"Ca urmare a aparitiei in mass-media, in data…