ANPC a dat amenzi de 324.000 de lei pentru neintretinerea locurilor de joaca pentru copii Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei in urma unor controale efectuate la nivel national care au vizat respectarea prevederilor legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii, iar in cazul a 70 de operatori economici a fost dispusa masura de oprire temporara a presarii serviciului pana la remedierea neconformitatilor constatate.



