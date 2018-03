Stiri pe aceeasi tema

- DNA a anuntat ca fiul lui Dan Adamescu, Alexander Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document neasumat insa de aceasta institutie,…

- O instanta din Londra a dispus pe 2 martie 2018 inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, potrivit unor noi precizari facute de DNA. "In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de…

- Comisia Superioara din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (INEMRCM) a reevaluat, luni, cazul pacientei din Brasov care nu primeste pensie de boala cu toate ca nu isi poate folosi deloc mana, constatand ”o eroare in aprecierea comisiei anterioare”.…

- Peste 3.300 pompieri cu 2.000 mijloace tehnice sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase care vor intra in vigoare astazi. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie a ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat și prelungit codul de vreme deosebit de rece, sunt asteptate temperaturi scazute, ninsori, lapovița sau ploaie cu depuneri de polei. SC Salpitflor Green Sa și Administrația Domeniului Public Pitești fac apel catre cetațeni sa respecte prevederile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara, scrie ...

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ca 'a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice' in cazul otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie si a atentionat ca Rusia va riposta in cazul unor eventuale noi 'initiative antirusesti', informeaza…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. Rezultatul testului toxicologic ar urma sa apara in circa…

- Comitetul parlamentar pentru Brexit recomanda autoritatilor britanice sa amane iesirea din Uniunea Europeana, potrivit unui raport votat de 13 din cei 21 de membri. Motivul il constituie lipsa unui acord in privinta mai multor subiecte de negociere cu Bruxelles-ul.

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un Memorandum prin care se adopta un model de acord-cadru de parteneriat intre unitatile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc sa efectueze investitii pe terenurile aflate in albiile raurilor, solicitante de finantare prin Programul Operational Regional…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a declarat, luni, ca a fost deschisa o cercetare prealabila a sefului serviciului din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) Prahova, in cazul descinderii la o adresa gresita din Capitala in luna februarie.

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- 100 de lideri de sindicat din penitenciare merg la Guvern pe 12 martie, ora 12 Luni, 12 martie 2018, incepand cu ora 12, peste 100 de lideri de sindicat din penitenciare se vor afla la sediul Guvernului pentru a discuta cu prim-ministrul Vasilica-Viorica Dancila despre problemele din penitenciare, dar…

- Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a declarat, la prezentarea bilantului institutiei, ca "abordarea inedita a Sectiei pentru procurori" care, în cazul controlului de la DNA a înlaturat o parte dintre constatarile echipei de

- Este o masura ceruta de Uniunea Europeana, dupa ce tot mai muti clienti au reclamat calitatea si compozitia preparatelor provenite din produse congelate. Pentru inceput, in Romania, norma europeana va intra in dezbatere publica. De la hipermarketuri, la chioscurile de strada, peste tot gasim cornuri,…

- Federatia Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare, mentionand ca rezultatele concrete promise de Executiv in urma cu 6 luni lipsesc.…

- Reprezentanții companiei Veolia Energie Prahova au dat asigurari ca, in ciuda incidentului de miercuri, cand o pasarela de inspecție, din zona Garii de Vest, s-a prabușit peste calea ferata ( VEZI DETALII ), alimentarea cu energie termica a orașului nu a fost afectata și nici componentele rețelei nu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, azi, ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul…

- Sindicatele din penitenciare, discuții cu ministrul Tudorel Toader Sindicatele din penitenciare au discutat astazi cu ministrul justitiei, Tudorel Toader, despre conditiile de lucru si deficitul de personal din sistem. La finalul întrevederii, presedintele Federatiei Sindicatelor Nationale…

- Cazul celor patru pușcariași-pacienți care aduc acuzații extrem de grave unor gardieni despre spun ca i-ar fi batut pe durata mai multor ani, a intrat și in atenția Avocatului Poporului. Instituția a anunțat ca s-a autosesizat și ca va face, conform competențelor, propria ancheta care va viza chiar…

- Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), a declarat vineri ca mare parte din ancheta in care sunt implicati angajati de la Penitenciarul Spital Rahova, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente, se bazeaza…

- Organizatia americana pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a facut apel miercuri la autoritatile iraniene sa inceteze executiile in cazul minorilor condamnati la moarte, dupa anuntul privind executarea prin spanzurare a unor criminali minori, relateaza AFP. ''Iranul trebuie…

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- Rezultatul necropsiei in cazul baietelului de patru ani care a murit, joi, la Spitalul din Motru, confirma faptul ca acesta a decedat din cauza meningitei. Politia a deschis o ancheta, fiind intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Guvernul Viorica Dancila a fost investit prin votul Parlamentului in urma cu doar cateva minute, iar Opoziția a ieșit la atac. Eugen Tomac de la PMP a lansat un atac virulent la adresa Puterii, dar și la adresa lui Liviu Dragnea."Guvernul Dragnea III Liderul principalului partid de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti seara, o atentionare nowcasting Cod galben de ploi si polei pentru judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu si Calarasi, valabila în urmatoarea ora.

- Echipajul medical de urgenta a respectat PROTOCOLUL DE DIRECTIONARE DIN PRESPITAL PENTRU PACIENTII CE APELEAZA 112, astfel: ""la cazurile preluate de echipaje fara medic, la care s-a putut stabili cu usurinta diagnosticul prezumtiv in urma examinarii"" (in cazul cercetat, simptomatologia prezenta la…

- Guvernul a facut publica in aceasta seara Nota raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane.In acest document se explica modul in care s a actionat in dosarele in care este implicat agentul Eugen Stan. In…

- La o zi de cand s-a aflat despre preluarea, de catre Parchetul General, in fruntea caruia se afla, a cauzei ce il vizeaza pe Eugen Stan, agentul acuzat de molestarea a doi copii intr-un bloc din sectorul 6, Augustin Lazar a facut primele mentiuni in cazul ce tine atentia opiniei publice de zile intregi,…

- Inca de acum doua-trei-zile s-a vorbit mai cu seama in mass-media centrala despre cazul unei femei care ar fi murit cu zile la Sibiu, dupa ce, postrivit spuselor rudelor, ar fi fost plimbata de la un spital la altul, fara sa i se acorde atenția necesara de catre personalul medical. Read More...

- Rezultatul probelor serologice efectuate la baiețelul in varsta de 2 ani care a murit, saptamana trecuta, la spital, cu suspiciune de rujeola, a confirmat prezența bolii. Directorul executiv al DSP Suceava, Sebastian Jureschi, a declarat, ieri, ca Institutul Cantacuzino din Bucuresti a comunicat ...

- ANP: 941 de persoane, eliberate ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu, alte mii, eliberate conditionat Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca, pana duminica, au fost eliberate din inchisori, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, 941 de persoane. "În…

- In vederea informarii corecte a opiniei publice, referitor la situatia persoanelor condamnate care beneficiaza de prevederile Legii 169 2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor ANP transmite urmatorul mesaj: In perioada 19.10.2017 ndash; 07.01.2018, din unitatile subordonate Administratiei Nationale…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, deschiderea procedurii de selectie a persoanelor care vor participa la procesul de formare continua a functionarilor publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), primul modul cuprinzand directorii in exercitiu.