Stiri pe aceeasi tema

- Autorul crimei de la Medias ar fi fost eliberat si in conditiile in care Legea recursului compensatoriu nu ar fi produs efecte, cazul sau putand fi analizat in comisia de liberare conditionata chiar cu doua luni inainte, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca, potrivit statisticii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a scazut starea generala de recidiva, dar si numarul condamnatilor care au beneficiat de liberare conditionata si al celor care revin in detentie. "Statistica primita de la Administratia…

- Un film deosebit de violent a fost postat in urma cu puține momente pe rețelele de socializare. Cei care au postat imaginile susțin ca incidentul s-ar fi petrecut intr-o scara de bloc din Galați și ca agresorul ar fi tot un fost pușcariaș eliberat in baza atat de hulitului recurs compensatoriu. Acest…

- Un numar de 14.402 detinuti au beneficiat de legea recursului compensatoriu de la intrarea sa in vigoare pana la sfarsitul lui 2018, dintre care peste 11.800 au fost pusi in libertate ca urmare a admiterii cererii de liberare conditionata de catre instante, potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Reacție dura a șefei deputaților liberali, Raluca Turcan, dupa crima de la Mediaș care a oripilat intreaga țara. Un tanar a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit de un barbat care fusese eliberat mai repede din inchisoare in baza recursului compensatoriu."Crima de la Mediaș arata din nou…

- Recursul compensatoriu este blamat de toata lumea, cu fiecare noua fapta comisa de un fost deținut eliberat prematur in baza legii promovate de ministrul justiției, Tudorel Toader. Este cazul și in aceste zile, cand opinia publica a fost indignata de o noua crima comisa la Mediaș de un tanar din Alba,…

- Ion Balint, zis Nutu Camataru, condamnat la 5 ani si 11 luni de inchisoare, va petrece sarbatorile in Penitenciarul de la Ploiesti. Tribunalul Prahova a respins miercuri 27 noiembrie cererea de liberare conditionata pe numele interlopului. Deiciza este definitiva.

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169 2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP citate…