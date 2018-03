Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, cu privire la emiterea, de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, a unei presupuse adrese oficiale cu referire la numitul Bogdan Alexander ADAMESCU, ANP vine cu mai multe amanunte. Astfel, in cursul lunii ianuarie a.c., la nivelul Administratiei…

- Administrației Naționale a Penitenciarelor a anuntat, vineri, ca documentul prezentat de miliardarul Alexander Adameascu autoritatilor britanice, ca dovada a conditiilor grele din închisoari, este un fals.

- In legatura cu informațiile aparute in presa, joi, 29 martie facem urmatoarele precizari: 1. In acest moment, instanța britanica a ridicat cauțiunea de care a beneficiat Alexander Adamescu iar acesta este reținut de autoritațile londoneze. 2. In urma unei corespondențe oficiale intre ziarul…

- Ca urmare a solicitarii formulate de procurorii anticoruptie la data de 6 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a emis un mandat european de arestare fata de inculpatul ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER, om de afaceri, cercetat de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita.In…

- Ca raspuns la o serie de solicitari formulate de reprezentanți ai mass media in cursul zilei de 29 martie 2018, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 358/VIII/3 din 25 martie 2016, ca urmare a solicitarii formulate…

- Joi s-a aflat ca Alexander Adamescu, fiul afaceristului Dan Adamescu, a fost arestat la Londra. UPDATE: Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au facut o serie de precizari cu privire la cazul lui Alexander Adamescu, pe care le redam in cele ce urmeaza, integral: Ca raspuns la o serie de solicitari…

