Administratia Nationala a Penitenciarelor a confirmat, marti, preluarea a 13 romani extradati din Italia pentru continuarea executarii pedepsei in tara de origine.



"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la extradarea a 13 cetateni de nationalitate romana, din Italia, in vederea continuarii executarii pedepselor privative de libertate aplicate in baza mandatelor de executare in tara de origine, Administratia Nationala a Penitenciarelor confirma preluarea acestora in cursul zilei de astazi (...), urmand a fi desfasurate demersurile necesare in vederea incarcerarii…