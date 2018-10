Another earthquake hit! It's the third in less than 24 hours

Stiri pe aceeasi tema

- A rare phenomenon appeared on the sky in Bucharest before the 5.8 magnitude earthquake that hit on Sunday morning. The sky turned red because of a dust cloud coming form Sahara, which led to the appearance...

- A 5.8 earthquake on the Richter scale hit Romania on Sunday morning at 3:38 AM, summertime. The epicenter was in Vrancea, with a depth of 151 km and the earthquake was majorly felt in Bucharest, capital of...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.0 pe Richter, evaluata de Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), s-a produs duminica in vestul Iranului, iar agentia de presa iraniana Irna a publicat un...

- Cutremurul de duminica a avut magnitudinea de 6,3 pe scara Richter si o adancime de 7,9 km. Nu se stie deocamdata daca exista victime. Locuitorii din zona au declarat ca seismul s-a simtit puternic in estul insulei iar oamenii au iesit pe strazi. Autoritatile au comunicat ca inca evalueaza…

- The antigovernment protest of Sunday night in central Victoriei Square took place without major incidents, in the area remaining a few persons after midnight. The number of the protesters reached its high at about 10 PM, with rd 10,000 people, among whom parents with little kids, some in strollers.…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs joi pe insula Lombok din Indonezia, la doar cateva zile dupa un cutremur devastator soldat cu sute de morti, anunta Institutul american de geofizica (USGS)

- Cei peste 260 de turiști blocați luni pe vulcanul Mount Rinjani de pe insula Lombok din Indonezia, in urma cutremurului de 6,4 grade pe scara Richter produs duminica au fost evacuați in siguranța de catre echipajele de salvare, relateaza BBC, potrivit Mediafax.In total, peste 500 de turiști…