ANOK si Emy Alupei lanseaza „ZERO” Unul dintre cele mai noi proiecte muzicale din Romania, ANOK, lanseaza prima piesa din cariera muzicala alaturi de Diana si Emy Alupei – „Zero”. „Piesa #Zero este despre tineri, ambitiile lor, sentimentele lor, dar si iubirile care ard intens. Este foarte important sa aiba puterea sa se ridice si sa o ia mereu de la capat. Este despre curajul de a nu renunta”, declara ANOK. Piesa este compusa si produsa de EpiQ Records, iar clipul regizat de Alex Ceausu este filmat atat in Bucuresti, cat si pe malul marii. „Pentru #Zero am lucrat foarte bine cu Diana si Emy. ANOK este un proiect fresh de DJ producers… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis isi lanseaza miercuri, la Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa". Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing. Potrivit unui comunicat al editurii, volumul este un "ghid ce…

- Raluca și Denisa imbraca o “ haina” noua și au ales ca incepand cu noul single „Aceeași poveste”, sa se prezinte in fata publicului cu numele lor din buletin și sa renunțe la titulatura care le-a consacrat: Bambi. „Suntem doua femei independente una de cealalta, cu preferințe și directii diferite pe…

- Solistul trupei Bere Gratis, Mitza, cum il știe toata Romania, a concretizat ideea unei piese solo, “Nimeni”. Melodia ii aparține și se pare ca este prima dintr-o serie de piese pe care urmeaza sa le interpreteze in cateva variante surpriza, pentru momentele in care sentimentele sunt mai presus decat…

- „De sticla”, cea mai recenta piesa pe care Alina Eremia o lanseaza astazi, spune povestea unei iubiri intense in care vulnerabilitatea este o arma cu doua taișuri. Artista declara ca a muncit foarte mult pentru acest single, pe care il anunța a fi primul dintr-o serie pregatita pentru acest an. Videoclipul…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- Ester Pony cu piesa „On a Sunday” va reprezenta Romania la Eurovision 2019, concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv. Show-ului selectiei nationale s-a desfasurat duminica seara, la Sala Polivalenta din Bucuresti. Juriul a fost format din Tali Eshkoli – Head of Event & Content Eurovision…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…