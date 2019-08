ANOFM: Sute de locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 414 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda (135), Germania (116) si Austria (84). Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Olanda are nevoie…

Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, un numar de 283 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, potrivit Agerpres.

