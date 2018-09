Stiri pe aceeasi tema

- Peste 27.700 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt in Bucuresti (peste 4.200), Prahova (peste 2.600) si Arad (aproape 2.000), iar cei mai cautati sunt muncitorii necalificati.Potrivit ANOFM, in…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 27.778 locuri de munca, in data de 17 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 4.277,…

- Cele mai multe posturi sunt disponibile in București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad, Iași, Dolj, Cluj, Sibiu, Gorj, Timiș și Neamț. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 24.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti - peste 3.600, in Prahova - peste 2.500 si in Arad - aproape 1.700, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 25.460 locuri de munca, in data de 7 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.672,…

- Peste 25.700 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti - aproape 3.900, in Prahova - peste 2.800 si in Arad - peste 1.800, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- Aproape 29.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe dintre acestea - aproape 6.000 - fiind oferite in Bucuresti, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, scrie news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante,…

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate, in 20 iulie 2018, 33.359 locuri de munca vacante, potrivit datelor furnizate catre ANOFM de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.764, Prahova – 3.015, Arad –…