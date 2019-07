Un numar de 28.023 de locuri de munca la nivel national sunt disponibile, luni, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care preia datele transmise de agentii economici privind locurile de munca vacante, informeaza agentia.



Din numarul total al locurilor de munca vacante, 1.228 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer in diferite domenii de activitate, programator, manager, medic, contabil, etc), 14.948 persoanelor cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul locurilor de munca fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale…