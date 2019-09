Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) va orgaiza in luna septembrie 178 de programe gratuite de formare profesionala. La acestea s-au inscris pana in prezent circa 2.900 de persoane. Cel...

- Un numar de 144.183 persoane au fost angajate, in primele 6 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), anunta marti agentia, potrivit Agerpres.Din totalul persoanelor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, un numar de 283 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, potrivit Agerpres.Citește și: Rareș Bogdan a explodat in Parlamentul European: ‘Așteptam dovada ca nu am fost mințiți!…

- Un numar de 120.702 persoane au fost angajate in primele 5 luni ale anului prin Programul National de Ocupare a Fortei de Munca, derulat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza agentia intr-un comunicat remis miercuri informeaza Agerpres. Din totalul persoanelor…

- Un numar de 120.702 persoane au fost angajate in primele 5 luni ale anului prin Programul National de Ocupare a Fortei de Munca, derulat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza agentia intr-un comunicat remis miercuri. Din totalul persoanelor care si-au…