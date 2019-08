ANOFM: Operatorii economici europeni oferă 420 de locuri de muncă, prin Eures România Conform datelor centralizate, in Olanda sunt vacante 135 de posturi, printre care cele de culegator fructe, culegator de capsune in sere, instalator sanitar, de incalzire si aparate de aer conditionat, muncitor necalificat in gradinarit, muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rotii si procesor bulbi de flori. In acelasi timp, operatorii economici din Germania pun la dispozitia muncitorilor romani un numar de 123 de locuri de munca, de la ingrijitor persoane varstnice in azil, instalator instalatii sanitare, de incalzire si gaz, tamplar, parchetar, lacatus si electrician, pana la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

