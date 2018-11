Stiri pe aceeasi tema

- Annegret Kramp-Karrenbauer, prezentata drept "succesoarea" Angelei Merkel, si-a oficializat miercuri, la Berlin, candidatura pentru presedintia Uniunii Crestin-Democrate (CDU), asumandu-si legatura cu cancelarul federal german, informeaza miercuri AFP. Supranumita "AKK", dar si "Merkel…

- Trei candidați au șansele cele mai mari s-o inlocuiasca incepand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel in funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn. Deutsche Welle a incercat sa afle care…

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- Conservatorul Friedrich Merz este cel mai popular candidat pentru functia de presedinte al formatiunii Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania, dupa ce cancelarul Angela Merkel a anuntat ca nu va mai candida, arata datele unui sondaj, relateaza Euronews, informeaza Mediafax.Cancelarul…

- 'Starea in care se afla guvernul este inacceptabila', a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de…

- Partidul social-democrat german (SPD) a amenintat duminica seara ca va parasi fragilul guvern de coalitie al Angelei Merkel daca nu va obtine garantii rapide din partea cancelarului, dupa o infrangere grea in alegerile regionale din landul Hessa, relateaza AFP. "Starea in care se afla guvernul este…

- Partidul cancelarului german Angela Merkel - Uniunea Crestin-Democrata (CDU, de centru-dreapta) - si partenerul sau din coalitia care guverneaza la Berlin - Partidul Social-Democrat (SPD, de centru-stanga) - au inregistrat pierderi grele la alegerile-cheie din landul Hessa, indica sondaje realizate…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…