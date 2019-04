Stiri pe aceeasi tema

- Annegret Kramp-Karrenbauer, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a afirmat vineri ca divergențele din cadrul coaliției de guvernare de la Berlin pe tema obiectivului NATO privind bugetul alocat apararii submineaza credibilitatea Germaniei în plan mondial, informeaza cotidianul The New York…

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea cancelarului german Angela Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a sustinut miercuri suspendarea Fidesz - formatiunea de guvernamant din Ungaria - din Partidul Popular European, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Cata vreme Fidesz…

- Guvernul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020, transmit AP si Reuters. Majorarea, care ar putea sprijini consumul in cea mai mare economie europeana, a fost propusa in iunie de o comisie…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, are o istorie de 149 de ani. Gigantul bancar, care acum un deceniu se batea cu marile banci de investitii americane, a ajuns in mizerie, este penalizata in fiecare zi de investitori si de piete, iar autoritatile, in frunte cu Angela Merkel, cancelarul…

- Doua treimi dintre germani nu vor ca sefa executivului, Angela Merkel, sa renunte la actualul mandat de cancelar inainte de incheierea lui, prevazuta pentru toamna lui 2012, releva un sondaj citat luni de dpa. Saizeci si sapte la suta dintre participantii la sondajul realizat de institutul Forsa au…

- Uniunea Europeana trebuie sa se schimbe pentru a putea prospera intr-o ''competitie a sistemelor'' cu China si SUA, a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Politico noua sefa a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) germane, Annegret Kramp-Karrenbauer. In interviul publicat…