- In al doilea tur de scrutin desfasurat la Congresul partidului, ce are loc la Hamburg, Annegret Kramp-Karrenbauer a concurat cu Friedrich Merz, care s-a retras din politica cu zece ani in urma dupa ce pierduse o competitie similara in fata Angelei Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer a obtinut 517…

- Annegret Kramp-Karrenbau si Friedrich Merz se vor confrunta in turul doi al scrutinului intern din cadrul Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU) pentru desemnarea liderului care-i va succede cancelarului Angela Merkel la conducerea acestei formatiuni, transmite vineri Reuters. In primul tur desfasurat…

- Partidul Creștin-Democrat german alege astazi pe succesorul sau succesoarea Angelei Merkel, in cadrul convenției federale a CDU, de la Hamburg. Dupa 18 ani la șefia partidului, Merkel a anunțat, la inceputul lunii noiembrie, ca nu va mai candida. In prezent exista trei candidați oficiali: Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider. Pentru foliul ocpat in ultimii 18 ani de Angela Merkel concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important. Intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret Kramp-Karrenbauer, aliata a lui…

- Andreas Ritzenhoff, in prezent director executiv al companiei de produse de aluminiu Seidel, este increzator ca un delegat la conferinta de vineri a CDU il va propune ca al patrulea candidat. Cei trei candidati din prezent - omul de afaceri Friedrich Merz, secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer,…

- Congresul CDU (Uniunea Crestin Democrata) din Germania are loc la Hamburg, in zilele de 6-7-8 decembrie 2018. Președintele PNL, Ludovic Orban, va fi și el prezent, invitat fiind de conducerea partidului german. ”Maine (6 decembrie - n.r.) voi ajunge la Hamburg, in jurul orelor 18 - 18:30 la…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania il va alege vineri pe succesorul cancelarului Angela Merkel la conducerea partidului, un vot care ar putea indrepta formatiunea spre o orientare mai pronuntat conservatoare, prefateaza luni dpa. Doi candidati dintr-un total de 12 sunt dati ca…

- ''Astept cu nerabdare o intrecere corecta'', a declarat secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, in discursul sau rostit la o reuniune a organizatiei de femei a CDU, desfasurata la Berlin. Kramp-Karrenbauer, colaboratoare apropiata a Angelei Merkel, a aparut la acest eveniment alaturi…