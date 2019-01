Stiri pe aceeasi tema

- Artistii Anne-Marie, Dua Lipa, Jess Glynne si George Ezra se afla printre nominalizatii la BRIT (British Record Industry Trust) Awards 2019, premiile anuale ale industriei muzicale britanice, decernate luna viitoare, pe o lista de propuneri dominata de tinere talente, informeaza sambata Reuters. Anne-Marie…

- Corpul neinsuflețit al fostului canotor Tudor Simionov, injunghiat mortal in noaptea de Revelion in timp de pazea intrarea unui club exclusivist din Londra, va fi repatriat spre sfarșitul lunii ianuarie. Ancheta este inca in derulare, iar britanicii au promis familiei ca-l vor putea inmormanta in jurul…

- Nominalizarile BAFTA Awards 2019. Lista completa! Editia din acest an, cu numarul 72, a BAFTA Awards va avea loc in data de 10 februarie la Royal Albert Hall din Londra. Nominalizarile la aceste premii au fost anuntate deja. Lungmetrajul „The Favourite“ a primit 12 nominalizari, urmat, in top, de „Bohemian…

- Rockerul britanic Noel Gallagher, membru fondator al fostei trupe Oasis, a castigat doua trofee la gala Q Awards 2018, organizata miercuri seara la Londra de editorii revistei muzicale Q, informeaza Reuters. Noel Gallagher, chitaristul si compozitorul principal al cantecelor lansate de fosta trupa Oasis,…