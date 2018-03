Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta deplasare la Maroc vine in continuarea misiunii educationale organizate de Ministerul Educatiei Nationale si Consiliul National al Rectorilor, dupa ce cu o saptamana in urma au avut loc o serie de intalniri de promovare a universitatilor romanesti in Dubai. „Evenimentele au fost organizate sub…

- Ne-am ingrijorat atunci cand Rusko a anunțat ca se lupta cu cancerul, dar dj-ul este un optimist convins și a invins boala. Acum Rusko e pregatit sa reia scenele cu asalt, ba chiar a pregatit o noua piesa, mult mai energica și vibranta, pentru a-și anunța intoarcerea. Artistul a fost vazut in Romania…

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- Muzician și Dj de succes, Flume este renumit pentru remixurile de exceptie, “You & me” alaturi de Disclosure și “Tennis court” alaturi de Lorde fiind doar doua exemple remarcabile. “Sunt doar norocos ca sunt in aceasta cursa.”, declara artistul. Flume este de parere ca toți artiștii cu care a lucrat…

- Ben Klock, Len Faki, Andrew Rayel, Double Pleasure, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Alien, Monika Kruse și Rick Roblinski sunt noile nume anunțate la AFTERHILLS #dreamers pentru 31 mai – 3 iunie. Tot la AFTERHILLS vor veni Hurts, Tom Odell, Paul van Dyk, Cosmic Gate, Vini Vici, Sunnery James &…

- In ultimele apariții live Steve Aoki a menționat de cateva ori cea mai noua colaborare a sa cu Hardwell. La apariția in Philadelphia pe 11 februarie, cele mai noi detalii legate de urmatoarea piesa au fost clarificate. Steve Aoki a pus piesa live, in fața publicului, exclamand “Asta e cea mai noua piesa…

- Dupa doua piese in care vorbește despre desparțire și regret, Anne-Marie s-a mutat la subiectul friendzone cu noua colaborare alaturi de Marshmello, “Friends”. Artista iși arata partea emotiva in piesele “Alarm” și “Ciao Adios”, dar atitudinea sa neliniștita nu a fost niciodata mai puternica ca acum.…

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 tocmai s-a incheiat cu cel mai așteptat premiu al serii: OSCARUL pentru Cel Mai Bun Film. Distincția a fost caștigata de pelicula “The Shape of Water” in regia lui Guillermo del Torro. Filmul este marele caștigator al serii și pleaca acasa cu patru premii…

- “My own way” este o piesa inregistrata de Amy Winehouse pe cand cantareața avea doar 17 ani și a fost lansata online de un producator londonez pe nume Gil Cang. Producatorul declara ca a scris cantecul impreuna cu James McMillan și a incarcat piesa pe YouTube. Piesa a fost inregistrata inainte ca Amy…

- The Humans au castigat finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa „Goodbye”, si vor reprezenta Romania la competitia cantecului european care va avea loc la Lisabona. Trupa este compusa din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- In urma cu aproximativ un an de zile, comuna Șpring, reprezentata de primar, Gheorghe Daniel Rusu și Mallen (Zaragoza, capitala regiunii Aragon) Spania, reprezentata de primar Ruben Marco Armingol au decis sa oficializeze relația de prietenie și colaborare prin semnarea unui protocol de infrațire. Duminica,…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Trupa britanica Gorillaz a primit trofeul Brit Award pentru cel mai bun grup britanic, in timp ce hitul "Shape of You", al cantaretului Ed Sheeran, a castigat premiul pentru cel mai bun single britanic, in cadrul celei de-a 38-a editie Brit Awards. Grupul Gorillaz a fost nominalizata la…

- Pasiunea pentru cafea l-a acaparat pe super dj-ul Avicii, iar acum acesta deja se vede facand oamenii mai fericiți in fiecare dimineața. Avicii spera sa porneasca o revoluție a cafelei reci, asta dupa ce dj-ul a vorbit despre planurile sale de viitor și afacerea inedita. “Cand eram in studio și inregistram,…

- In data de 17 februarie a.c., in jurul orei 19.30, pe raza localitații Sebeșu de Jos, polițiștii au oprit pentru control un tractor agricol condus de catre un localnic in varsta de 25 de ani. Read More...

- ”Black Panther”, prima producție Marvel dedicata unui super erou de culoare, a incheiat weekend-ul cu incasari de 192 de milioane de dolari, depașind estimarile de 170 de milioane. Cu aceste caștiguri, lungmetrajul se afla la mare departare de ocupantul locului 2 in box office, filmul ”Peter Rabbit” cu…

- Marshmello s-a transformat in producator masiv de hit-uri in ultima perioada și ne place mult. Pe langa noul EP la care lucreaza de zor, Marshmello va mai lansa in viitorul apropiat și colaborari alaturi de Jauz, Crankdat și Sumr Camp. Cu Jauz, Marshmello mai lansat și “Magic” acum un an, iar piesa…

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Luna trecuta dj-ul Marshmello a lansat piesa “Spotlight” ca tribut pentru rapper-ul Lil Peep, ce a decedat in noiembrie 2017. Rapper-ul nascut sub numele de Gustav Ahr și-a petrecut nenumarate ore in studio alaturi de Marshmello pentru aceasta colaborare. Dj-ul a subliniat de-a lungul piesei latura…

- Maratonul de 7 ore ON AIR ținut de Andrei Niculae nu a fost lipsit de surprize. Pentru prima data in studioul Virgin Radio, Ami i-a adus lui Andrei ciocolata de casa facuta chiar de ea. “M-am gandit ca o sa aiba nevoie sa reziste cele 7 ore, așa ca i-am adus sa guste.” a spus... View Article

- Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica fac echipa pentru noutatea momentului, “FRIENDS“. Pare a fi una dintre cele mai asteptate aparitii pentru inceputul de an 2018, avand ingredientele unui smash hit: Solista Anne-Marie in productia incredibila…

- MARSHMELLO – 2 MILIARDE STREAM-URI & 2 X CERTIFICARI CU PLATINA! ANNE-MARIE – 5 MILIARDE STREAM-URI & 12 MILIOANE DE INREGISTRARI VANDUTE IN TOATA LUMEA! Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica sunt incantati sa anunte detaliile celei mai…

- Jeniffer Lopez și Alex Rodriguez au sarbatorit ieri un an de cand sunt impreuna, iar evenimentul a avut loc in cel mai prielnic moment: in timpul unui concert susținut de J. Lo. Momentele lor publice sunt destul de rare, iar acesta a fost cu totul special. J. Lo s-a oprit in timpul piesei pentru a-și...…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit astazi, la Parlament, despre o posibila colaborare cu fostul ministru, Ionut Misa. Teodorovici le-a marturisit jurnalistilor ca i-a propus acestuia o colaborare, insa nu a discutat cu el despre vreo functie anume, acest lucru urmand a fi stabilit…

- Organizatorii Neversea au lansat in aplauzele celor care au participat anul trecut la festival, aftermovie-ul oficial al festivalului. S-a intamplat totul la evenimentul la care a fost anunțata și data la care Neversea 2018 are loc. Cel mai mare festival de la malul mariise va desfașura in perioada…

- Underworld a lansat, la finalul anului 2009, prima colaborare din istoria duo-ului, care a avut o contributie coplesitoare la ceea ce inseamna muzica electronica de azi. Track-ul se numeste “Downpipe” si a fost produs de Mark Knight si Dean Ramirez. Boss-ul Toolroom nu este la prima colaborare cu Dean…

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…

- A mai trecut o saptamana, iar noi am ramas cu aceleași obiceiuri. Iți aducem un nou episod din Vvlog și te poftim respectuos in casa noastra ca sa vezi cum ne petrecem timpul dupa ce microfoanele se opresc. Aici, de exemplu, Ionuț iși face intrarea de dimineața cu tradiționalul pateu cu branza. Cum…

- In Arabia Saudita, intr-o zona deșertica, s-a produs un fenomen rar: a nins! In mod normal, temperaturile de aici nu scad foarte mult, iar in timpul verii, acestea pot ajunge chiar și pana la 45 de grade Celsius. Localnicii din regiunea Tabuk au fost luați prin suprindere și au profitat imediat de zapada…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. "Am sa semnez toate documentele care vor avea…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, merge astazi la actrita Meryl Streep! “Actrita americana Meryl Streep, care apare foarte rar in productii de televiziune, va juca alaturi de Nicole Kidman si Reese Witherspoon in cel de-al doilea sezon al serialului “Big Little Lies“”. Actrita a fost nominalizata la…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Cu ultimele piese lansate, Marshmello a ieșit puțin din zona de party cu care ritmurile sale ne-au prins inca de la inceput. Atat “Silence”, in colaborare cu Khalid, “Wolves” alaturi de Selena Gomez, dar și omagiul adus lui Lil Peep l-au dus pe Marshmello intr-o zona a pieselor mai nostalgice. Dar acum…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, merge astazi la fermecatoarea Jessica Biel: “Mai tineti minte serialul 7th Heaven? L-am urmarit cu sufletul la gura, episod cu episod. M-am intors in timp, cu poza de mai jos, intr-o perioada frumoasa. La multi ani, Beverley Mitchell si multumesc, Jessica Biel!” Happy…

- Louis Tomlinson de la One Direction i-a aratat unui mare fan ce este afecțiunea atunci cand i-a donat 10.000 de dolari pentru o operație pe creier. Micuța fana pe nume Rylee, in varsta de doar 9 ani, sufera de o malformație rara pe creier ce ii poate cauza paralizie cerebrala. Pe pagina sa de YouCaring,...…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- La doar un an de la desparțirea de Fifth Harmony, cantareața Camila Cabello a devenit una dintre cele mai populare staruri pop solo ale anului, incepand cu hit-ul masiv ”Havana”. Imediat dupa acest succes, Camila Cabello lanseaza albumul intitulat chiar dupa numele sau, ”Camila”. In acest album se regasesc…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atat despre lucrurile frumoase din viața lui, cat și despre cele dureroase.

- Pe data de 11 ianuarie 2018 a fost semnat Acordul de Colaborare intre Inspectoratul Școlar Județean Prahova, reprezentat de catre Nicolae Angelescu, inspector școlar general, și Primaria orașului Aspropyrgos, din Republica Elena, reprezentata de catre Athanasios Choupis, secretar general. Prin acest…

- Daca vrei sa afli ce zi e azi, da-i un play aici, sa asculți ce s-a vorbit in dimineața asta la Virgin Tonic: Daca nu vrei sa asculți, poți sa citești articolul de mai jos :)) : Ziua Apreciaza Plantele din Casa Ziua Ciocolatei Amarui Ziua Oamenilor Ciudați Ziua Fii mai Eco La mulți... View Article

- In prima zi din 2018, Virgin Radio Romania iți prezinta care au fost cele mai apreciate și difuzate piese in 2017 in VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 1 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This 2 Sia Never Give Up 3 Imagine Dragons Believer 4 Armin Van Buuren ft. Olaf Blackwood I Need... View…

- Nu te opri din visat! Anul acesta, la Virgin Radio Romania te-am incurajat sa-ți marturisești visurile și sa le urmezi. Așa am aflat o mulțime de povești frumoase și am descoperit oameni care nu cred ca exista vreo limita care sa nu poata fi depașita. Visele sunt ceea ce ne definesc. Tu cine alegi sa...…

- De la celebra inscriptie Hollywood care, peste noapte, s-a schimbat in ''Hollyweed'', la misteriosul cuvant ''covfefe'' dintr-un tweet semnat de Donald Trump, care a provocat isterie pe internet, anul 2017 a fost bogat in farse, recorduri amuzante si intamplarile inedite, relateaza Agerpres.

- De cate ori te-ai intrebat, in timpul vizionarii unui film, daca actorul preferat interpreteaza pe bune rolul sau folosește o sosie. Realitatea te lasa uneori cu gura cascata. Una dintre cele mai mari surprize vine de la Johnny Depp care a fost dublat de Theo Kypri in parțile 2 și 3 ale francizei ”Pirații…

- Asta chiar e …. e altceva! Dupa colaboraea cu Beyonce, pentru “Perfect Duet”, care a avut un mare succes, Ed Sheeran a mai chemat pe cineva sa-i fie alaturi pentru o reinterpretarea a single-ului de pe albumul “Divide”. De aceasta data Ed a cantat alaturi de Andrea Bocelli, iar vibe-ul pe care ți-l…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, a mers astazi la Arilena Ara! “Nu este pentru prima oara cand Arilena Ara vine la Bucuresti. De data aceasta, artista va putea fi vazuta de catre toti romanii la televizor, in cadrul emisiunii Vocea Romaniei.” Don’t miss the grand final this friday!!! Performing on…

- O colaborare atat de proaspata avea nevoie de un remix super fresh, nu? Probabil ați fost loviți deja de vocea Selenei Gomez peste ritmurile dance inconfundabila marca Marshmello sub forma Wolves (cu un videoclip in care Selena Gomez se filmeaza cu telefonul plimbandu-se intr-un halațel de matase care…