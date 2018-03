Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ița Carbi B e din nou pe Twitter, cu mai multa energie și pusa pe fapte mari. Dupa o luna in care pare ca a fugit de toate rețelele de socializare, cantareața e gata sa ne dea peste cap cu mesajele sale inspiraționale. Cantareața chiar a postat un text legat de motivul pentru care a... View Article

- La doar cateva ore dupa ce a publicat “In my blood”, prima piesa marca Shawn Mendes lansata anul acesta, cantarețul ne seduce cu “Lost in Japan”. “Mi-am dorit sa va mai ofer un cantec” a fost mesajul postat de Shawn intr-o postare impreuna cu un preview, pe mai multe rețele de socializare, printre care…

- Nici artiștii nu sunt feriți de problemele de sanatate. Dupa ce Lady Gaga și-a anulat concertele din cauza durerilor cauzate de fibromialgie (boala de care sufera), iar Shakira și-a amanat turneul din cauza unei hemoragii la corzile vocale, Celine Dion a fost nevoita sa-și amane și ea cateva concerte.

- Moment mai puțin placut pentru Simona Halep in meciul din turul 2 al turneului de la Miami. In game-ul patru al setului decisiv impotriva jucatoarei de tenis Oceane Dodin, Simona Halep a clacat nervos și a trantit raceta de pamant dupa ce a trimis o minge in fileu. Publicul a huiduit-o pe romanca, iar…

- Carmen de la Salciua a postat pe retelele de socializare un mesaj dedicat regretatei cantarete Ramona Fabian. Mesajul artistei a fost apreciat de fanii acesteia. Citeste si Detalii SOCANTE dupa crima de la spitalul din Slatina, urmata de sinucidere: Asistenta ucisa cu 17 lovituri de cutit…

- Incepand de saptamana viitoare fanii artistului pot asculta piesele preferate ale acestuia On Air. Artistul a facut anunțul public acum cateva ore pe Facebook printr-un clip super cool. Pe langa hit-uri culese de artist din toata lumea, fanii se mai pot delecta și cu show-uri live gazduite de Dillon…

- Artista a devenit cunoscuta in 2016 datorita hit-ului “Rockabye”, creat in colaborare cu Clean Bandit și momentan innebunește internetul cu noua piesa creata in colaborare cu Marshmello, “Friends”. Atunci cand se intalnesc in aceeași camera, Marshmello și Anne-Marie vin cu cele mai bune și originale…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost acuzata ca a plagiat o reclama a companiei Kenzo pentru cel mai recent videoclip al ei, „Delicate”, pe care l-a lansat duminica, scrie bbc.com. Mai multi fani ai artistei au spus ca exista anumite similitudini intre videoclipul pe care l-a lansat aceasta si…

- Presa de scandal din afara scrie de ceva timp despre sarcina pe care Miley Cyrus ar tine-o ascunsa. Cum artista s-a afisat in ultima perioada extrem de rar in public, iar una dintre fotografiile postate de aceasta pe Instagram arata o burtica, toti au luat-o razna

- Dupa doua piese in care vorbește despre desparțire și regret, Anne-Marie s-a mutat la subiectul friendzone cu noua colaborare alaturi de Marshmello, “Friends”. Artista iși arata partea emotiva in piesele “Alarm” și “Ciao Adios”, dar atitudinea sa neliniștita nu a fost niciodata mai puternica ca acum.…

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Halsey a fost tratata ca o prințesa dupa ce asistena personala i-a pus o pereche de papuci de casa in fața picioarelor atunci cand cantareața s-a dat jos din mașina, iar fanii au ridicat din spranceana. E adevarat ca celebritațile pot avea uneori cerințe puțin exagerate, dar nu e și cazul lui Halsey.…

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- Zilele acestea Dua Lipa a spart unul dintre cele mai mari recorduri din istoria YouTube, dupa ce piesa “New rules” a atins pragul de 1,000,000,000 de vizualiari. Cantareața a impartașit acest moment unic din viața sa și pe Instagram, postand o fotografie din copilarie. I picked up the phone and found…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau. Cantareata…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica fac echipa pentru noutatea momentului, “FRIENDS“. Pare a fi una dintre cele mai asteptate aparitii pentru inceputul de an 2018, avand ingredientele unui smash hit: Solista Anne-Marie in productia incredibila…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Rihanna este ambasadorul “Global Partnership for Education” și a ajutat la strangerea a 2 miliarde de dolari impreuna cu președintele Emmanuel Macron pentru a sprijini educația in lume. Cei doi au inceput o colaborare din iunie prin intermediul Twitter și au promis ca vor lupta impreuna pentru țarile…

- Dupa un an plin de evenimente pentru Nicki Minaj, deși 2017 s-a lasat cu multe laude pe rețelele de socializare, se pare ca artista a ieșit o perioada din peisaj. Fanii au observat asta și sunt ingrijorați pentru artista care nu a participat pana acum la niciun eveniment major din showbiz și muzica.…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- O “durere severa” o forțeaza pe Lady Gaga sa anuleze ultimele concerte din turneul Joanne ce era atat de aproape de noi. Cantareața a anunțat pe Twitter duminica dimineața ca iși cere scuze de la fanii sai. “Sunt devastata și nu știu cum sa descriu asta.”, a declarat Lady Gaga. “Promit ca voi reveni…

- Janet Jackson a pus capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa aiba o reuniune-surpriza cu Justin Timberlake in cadrul spectacolului din pauza Super Bowl, informeaza duminica Press Association. Cantareata s-a aflat in centrul speculatiilor conform carora ar putea aparea duminica pe scena…

- Lady Gaga și-a anulat ultimele 10 zece concerte din turneul european, din cauza unor probleme medicale, anunța BBC. Intr-o postare pe Twitter, starul pop iși cere scuze fanilor, spunand ca este „devastata“, dar ca are nevoie sa se puna pe ea și starea ei de sanatate pe primul loc. Cantareața sufera…

- In Irlanda de Nord, locul unde se filmeaza scenele care se petrec in Winterfell, fanii au surprins cateva imagini care dezvaluie soarta fortareței Casei Stark. Mai mulți irlandezi au postat pe Twitter filmari și imagini in care Winterfell apare cuprins de flacari. De asemenea, se vorbește despre…

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Dupa un an de senzație in care fosta iubita a lui Charlie Puth a trecut de la a-l insela, la aderarea la o comunitate LGBT, explorand o alta latura a sa pentru publicitate, acum se pare ca Bella vine cu vești noi privind viața personala. Printr-o poza postata pe Instagram de prietenul sau, cuplul Bella...…

- Fie ca le face o vizita acasa, le trimite bilete la concerte sau le face cadouri de nunta, cert este ca Taylor Swift adora sa-și surprinda fanii. Alexas Gonzales și Brittany Lewis sunt printre cei mai mari fani ai celebrei cantarețe și au fost surprinși de spectaculosul cadou primit din partea acesteia.…

- In ultimele zile, un nou trailer a circulat pe rețelele de socializare dand speranța milioanelor de fani ai serialului „Friends". Dupa 14 ani de cand s-a incheiat mult indragitul serial, acest trailer anunța filmul cu continuarea serialul, cand de fapt este doar o colecție de secvențe din alte filme…

- Se speculeaza ca Zedd produce chiar in momentul de fața urmatorul hit al anului. Celebrul DJ iși cam ține in suspans fanii pe contul de Twitter unde posteaza din cand in cand mesaje cu privire la urmatoarea piesa, ce este deja in proces de creare. Artistul a postat pe 12 ianuarie un preview de doar...…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- Speram ca Zayn sa nu regrete și sa nu se trezeasca peste cațiva ani ca are nevoie de un cover-up mare… Știrea asta a lasat cu gura cascata o galagie de fani. Vineri, atunci cand și-a sarbatorit ziua de naștere (a implinit 25 de ani), Zayn a dezvaluit o mare schimbare pe pieptul lui. Un... View Article

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Sambata, 13 ianuarie au fost anunțați in premiera nominalizații la Brit Award 2018. Printre aceștia se afla Dua Lipa, nominalizata pentru albumul anului, single-ul anului, cel mai bun artist nou descoperit, cel mai bun artist feminin solo și clipul video al anului. Cantareața in varsta de doar 22 ani…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Exista o noua disputa in industria muzicala internaționala: cantareața Lana Del Rey a confirmat pe contul sau de Twitter ca membri trupei Radiohead au decis sa o dea in judecata. Aceștia pretind ca unul dintre cantecele artistei seamana izbitor cu hitul lor de la inceputul anilor 90′: “Creep”. It’s…

- Una dintre cele mai iubite artiste de la noi, Lidia Buble, a avut parte, in seara dintre ani, de o surpriza placuta. Zeci de fani care o iubesc au sosit la concertul Lidiei tocmai din Miercurea Ciuc. Cantareața se afla in concert la Codlea, Brasov. Artista le-a mulțumit fanilor care au venit special…

- Lana del Rey se anunța un an plin. Artista va pleca in curand intr-un mare turneu european, așa cum le-a promis fanilor. Pe contul ei de Twitter, Lana del Rey anunța in octombrie ca dupa terminarea turneului american de promovare al noului album Lust for Life, concertele vor continua in Australia și…