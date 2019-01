Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Stephanie Gilmore a castigat al saptelea sau titlu de campioana mondiala la surf, la finalul concursului Maui Pro din Hawaii (SUA), egaland astfel recordul compatrioatei sale Layne Beachley, informeaza Reuters. Gilmore (30 ani) a devenit campioana a lumii dupa ce americanca…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Presedintele Ucrainei Petro Porosenko a anuntat luni ca va propune Parlamentului instituirea legii martiale dupa ce Rusia a atacat si capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, transmite Reuters. Consiliul de Securitate al ONU se intruneste luni de urgenta, potrivit unor diplomati, care au precizat…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'',…

- Administratia de la Madrid a ajuns la un acord cu reprezentantii Uniunii Europene in ceea ce priveste statutul provinciei britanice Gibraltar, oferind astfel asigurari ca summitul UE pe tema acordului Brexit programat duminica va avea loc, relateaza Reuters.

- Feder, DJ-ul care a castigat titlul de „Cel mai bun DJ francez” la NRJ DJ Awards, lanseaza piesa „Control”, in colaborare cu Bryce Vine si Dan Caplen. Melodia ii aduce impreuna pe Feder, pe rapper-ul american Bryce Vine – al carui hit „Drew Barrymore” a strans peste 82 milioane de stream-uri pe Spotify…

- Un barbat imbracat cu o vesta galbena fluorescenta, similara cu cel purtate de cei care protesteaza impotriva scumpirilor combustibilului din intreaga țara, a amenințat ca va exploda o grenada langa o stație de alimentare cu combustibil in orașul Angers din vestul Franței, a informat vineri ministrul…

- Rockerul britanic Noel Gallagher, membru fondator al fostei trupe Oasis, a castigat doua trofee la gala Q Awards 2018, organizata miercuri seara la Londra de editorii revistei muzicale Q, informeaza Reuters. Noel Gallagher, chitaristul si compozitorul principal al cantecelor lansate de fosta trupa Oasis,…