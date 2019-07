Anne Hathaway este însărcinată pentru a doua oară Actrița Anne Hathaway este insarcinata pentru a doua oara cu soțul ei, Adam Shulman. Anunțul a fost facut de actrița pe contul ei de Instagram. Hathaway a postat o poza cu ea in oglinda, in tonuri de alb și negru, in care i se poate observa burtica. In descrierea pozei, actrița a subliniat ca a fost dificil sa conceapa un al doilea copil : „Nu este pentru un film… #2 Lasand orice gluma la o parte, pentru toata lumea care trece prin iadul infertilitații și concepereii, va rog sa ințelegeți ca nu a fost un drum ușor la niciuna din sarcinile mele. Va trimit dragoste bonus”. Vezi aceasta postare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

