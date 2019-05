Anne Hathaway a primit o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame

Stiri pe aceeasi tema

- De aceasta data, autorul actului de vandalism s-a prezentat in fata stelei dedicate actualului presedinte al Statelor Unite, amplasata pe Hollywood Boulevard, la ora locala 03:40, a aplicat un strat de vopsea neagra si a scris apoi cu vopsea alba mesajul 'Putin's Bitch'. Potrivit unor imagini video…

- De cațiva ani, Amalia Nastase iși petrece mai toate vacanțele in Los Angeles. Aceasta apropiere de America le-a facut pe cele doua fiice ale ei sa-și doreasca sa traiasca toata viața acolo. Pentru a nu destrama familia, fosta nevasta a lui Ilie Nastase are de gand sa se mute definitiv peste Ocean. Invitata…

- Serialele „Days of our Lives”, „General Hospital” si „The Young and the Restless” au primit cele mai multe nominalizari la cea de-a 46-a editie a galei premiilor Daytime Emmy, care va avea loc pe 5 mai, la Los Angeles, scrie news.ro.„Days of our Lives” a primit 27 de selectii, inclusiv la…

- Salina Turda primeste o noua recunoastere internationala. A fost inclusa in Ghidul Verde Michelin, care cuprinde obiective turistice recomandate vizitatorilor din intreaga lume. Ghidul Michelin reapare in Romania dupa opt ani, are peste 500 de pagini cu o multime de informatii turistice si se vinde…

- Politia se afla inca la locuinta din Essex a lui Keith Flint, dar surse apropiate anchetei au precizat ca nu exista suspiciuni ca acesta ar fi fost omorat. Un apel la serviciile de urgenta a fost inregistrat la ora locala 08.10 (ora 10.10, ora Romaniei), semnalandu-se ca o persoana se afla inconttienta…

- Noua generație Kia Soul a fost prezentata in luna noiembrie a anului trecut la Salonul Auto de la Los Angeles. In cadrul evenimentului de peste Ocean, fanii Kia au facut cunoștința atat cu versiunea electrica a lui Soul, cat și cu versiunile echipate cu motoare cu combustie interna. Acum, producatorul…

- Are 81 de ani, și-a anunțat retragerea oficial, dar admiratorii ei, mulți și impraștiați prin toata lumea, tot vor s-o auda cantand live. Iar Maria Ciobanu le face pe plac interpretand o melodie, doua... Așa s-a intamplat, recent, la o reuniune a romanilor din Los Angeles, unde veterana muzicii populare…